  1. استانها
  2. کردستان
۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۲۷

توانمندسازی ۱۰۰ نفر از خادمان و هیئت‌امنای بقاع متبرکه کردستان

توانمندسازی ۱۰۰ نفر از خادمان و هیئت‌امنای بقاع متبرکه کردستان

سنندج- مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان گفت: دوره آموزشی توانمندسازی منابع انسانی بقاع متبرکه با حضور ۱۰۰ نفر از اعضای هیئت‌امنا و خادمان امامزادگان در سنندج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد کاروند، پیش از ظهر یکشنبه در دوره آموزشی توانمندسازی منابع انسانی بقاع متبرکه و اماکن مذهبی استان، بر جایگاه معنوی خدمت در این اماکن تأکید کرد.

وی خدمت در بقاع متبرکه را مسئولیتی مقدس دانست و اظهار کرد: خادمان اماکن متبرکه در مسیر انبیا و امامان الهی گام برمی‌دارند و خدمت به این آستان‌های نورانی، توفیقی ارزشمند و معنوی است.

این دوره آموزشی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمد نوروزپور، مدیرکل بقاع متبرکه و امامزادگان سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، و با هدف ارتقای دانش، مهارت و توانمندی اعضای هیئت‌امنا و خادمان امامزادگان استان برگزار شد.

در این دوره، موضوع توانمندسازی نیروی انسانی و تقویت ظرفیت‌های فرهنگی و معنوی بقاع متبرکه مورد توجه قرار گرفت.

کد مطلب 6989020

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها