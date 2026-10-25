به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد کاروند، پیش از ظهر یکشنبه در دوره آموزشی توانمندسازی منابع انسانی بقاع متبرکه و اماکن مذهبی استان، بر جایگاه معنوی خدمت در این اماکن تأکید کرد.

وی خدمت در بقاع متبرکه را مسئولیتی مقدس دانست و اظهار کرد: خادمان اماکن متبرکه در مسیر انبیا و امامان الهی گام برمی‌دارند و خدمت به این آستان‌های نورانی، توفیقی ارزشمند و معنوی است.

این دوره آموزشی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمد نوروزپور، مدیرکل بقاع متبرکه و امامزادگان سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، و با هدف ارتقای دانش، مهارت و توانمندی اعضای هیئت‌امنا و خادمان امامزادگان استان برگزار شد.

در این دوره، موضوع توانمندسازی نیروی انسانی و تقویت ظرفیت‌های فرهنگی و معنوی بقاع متبرکه مورد توجه قرار گرفت.