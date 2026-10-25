فرماندار املش: رضایتمندی مردم باید محور اصلی مدیریت شهری باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی مظفری، پیش از ظهر یکشنبه در آیین تودیع و معارفه شهردار املش که در سالن کانون معصومیه این شهر برگزار شد، با تأکید بر ضرورت خدمتگزاری به مردم، اظهار کرد: فرصت‌های مسئولیت زودگذر هستند و مدیران باید از این فرصت‌ها برای خدمت به مردم که بالاترین فیض است، به‌درستی استفاده کنند.

فرماندار املش با بیان اینکه مردم املش با تمام وجود به شهر خود علاقه‌مند هستند، افزود: امیدواریم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مدیریتی و همراهی مردم، شاهد آبادانی و پیشرفت این شهر در شأن مردم شریف آن باشیم.

وی با اشاره به خدمات مدیران پیشین شهری گفت: افرادی که در مسیر توسعه و آبادانی املش تلاش کرده‌اند، آثار ارزشمندی از خود به یادگار گذاشته‌اند و مردم این منطقه نیز مردمی قدرشناس هستند که خدمات مسئولان را فراموش نمی‌کنند.

مظفری با قدردانی از تلاش‌های شهردار سابق املش، دکتر سلیمانی، بیان کرد: از زحمات ایشان در دوران مسئولیت مدیریت شهری تشکر می‌کنیم و امیدواریم تجربیات مدیران پیشین در مسیر توسعه و عمران شهر مورد استفاده قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به انتخاب ابوذر کارجو به‌عنوان شهردار املش، از اعضای شورای اسلامی شهر و سایر افرادی که در این انتخاب نقش داشتند، قدردانی کرد و افزود: شهردار جدید املش تا پیش از این در جایگاه سرپرستی شهرداری، توانمندی‌های خود را نشان داده است و امیدواریم در ادامه مسیر نیز با برنامه‌ریزی و تلاش مستمر، گام‌های مؤثری برای پیشرفت شهر بردارد.

فرماندار املش با تأکید بر ضرورت توجه به مطالبات شهروندان، تصریح کرد: مردم شایسته خدماتی فراتر از آن چیزی هستند که ما تصور می‌کنیم و همراهی و دعای خیر آنان می‌تواند زمینه‌ساز تداوم اقدامات ارزشمند در حوزه مدیریت شهری باشد.

مظفری با بیان اینکه حتی اقدامات کوچک در حوزه شهری نیز در زندگی مردم اثرگذار است، گفت: مردم قدردان خدمات هستند و مسئولان باید با وجود دشواری‌ها و دلسردی‌های احتمالی، انگیزه خود را برای خدمتگزاری به مردم حفظ کنند.

وی با اعلام حمایت مجموعه مدیریتی شهرستان از شهردار جدید املش، بیان کرد: اعضای شورای تأمین و مجموعه مدیریت اجرایی شهرستان برای تحقق اهداف توسعه شهری در کنار شهردار و مجموعه شهرداری خواهند بود تا با همکاری و همدلی، زمینه حرکت رو به جلوی املش فراهم شود.

فرماندار املش در پایان با قدردانی از حضور مسئولان، اعضای شورای اسلامی شهر، کارکنان شهرداری و مردم در این مراسم، گفت: امیدوارم با هم‌افزایی مجموعه مدیریت شهری و همراهی شهروندان، اقدامات مؤثری برای عمران، آبادانی و افزایش رضایتمندی مردم املش انجام شود.