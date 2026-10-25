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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۳۵

شکست تیم ملی فوتبال ایران مقابل بوسنی در جام جهانی زیر ۱۵ سال

شکست تیم ملی فوتبال ایران مقابل بوسنی در جام جهانی زیر ۱۵ سال

تیم ملی نونهالان ایران دومین بازی خود را در گروه R جام جهانی زیر ۱۵ سال مقابل بوسنی و هرزه‌گوین واگذار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، تیم ملی فوتبال نونهالان ایران از ساعت ۹:۴۵ امروز(یکشنبه) دومین بازی خود را در گروه R مسابقات جام جهانی زیر ۱۵ سال مقابل بوسنی و هرزه‌گوین آغاز کرد.

این مسابقه در نهایت پس از پایان ۲ نیمه ۲۰ دقیقه‌ای با برتری ۳ بر یک حریف به پایان رسید که امیرمحمد مشفقی تک گل شاگردان مصطفی قنبرپور را در دقیقه ۲۸ به ثمر رساند.

سعید مقدسی، طاها طالبی، مهدی دهقان، امیرمحمد مشفقی، مهدی کولیوند، علی اکبر قاسمی، محمد گلیج و کیان نصیری ترکیب ابتدایی ۸ نفره تیم ملی را تشکیل دادند.

نونهالان ایران پس از برتری ۶ بر صفر مقابل گویان و شکست از شکست بوسنی از ساعت ۱۶:۳۰ امروز به وقت تهران سومین بازی خود را در گروه R مسابقات مقابل برونئی برگزار می‌کند.

کد مطلب 6989029

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