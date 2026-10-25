برخی افراد به موضوع عفاف و حجاب بی توجه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نادرالاصلی صبح یکشنبه در نطق میان‌دستور دویست و سی و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، با اشاره به تحولات مدیریتی شهرداری، اظهار کرد: جابه‌جایی‌های متعدد در سطوح مختلف مدیریتی، تحت عنوان تصمیمات مدیریتی، اعتراض بدنه و کارکنان شهرداری را به دنبال داشته است و انتظار می‌رود مدیریت شهری در این زمینه مراقبت بیشتری داشته باشد.

وی افزود: این تصور که شورای اسلامی شهر در ماه‌های پایانی دوره فعالیت خود امکان اثرگذاری ندارد، نباید زمینه‌ساز پیشبرد تصمیمات بدون توجه به پیامدهای آن‌ها شود. اگرچه شورا بر اساس قانون در عزل و نصب‌ها و امور اجرایی دخالت مستقیم ندارد، انتقال اعتراضات کارکنان و ارائه تذکرات کارشناسی از وظایف قطعی اعضای شوراست.

نادرالاصلی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت معیشتی شهروندان پرداخت و با تأکید بر ضرورت اقدامات مؤثر برای کنترل بازار، گفت: معیشت مردم بخشی از زنجیره مسائل کلان اقتصادی کشور است و حل آن نیازمند برنامه‌ریزی اساسی و سراسری است؛ از این رو، اجرای طرح‌های مقطعی، کوتاه‌مدت و مسکّن نمی‌تواند مشکلات موجود را به‌صورت پایدار برطرف کند.

وی با قدردانی از پیگیری‌های استاندار اصفهان و معاون اقتصادی استانداری برای برگزاری جلسات مستمر و تشکیل قرارگاه اقتصادی دولت به‌منظور رصد مشکلات معیشتی، تصریح کرد: باید ارتباط میان تولیدکننده، توزیع‌کننده، فروشنده و مصرف‌کننده تسهیل شود و دستگاه‌های نظارتی با پایش دقیق زنجیره عرضه و تقاضا، در مهار بازار نقش مؤثرتری ایفا کنند.

رئیس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم‌برخوردار شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: در کنار حضور گسترده مردم در موکب‌ها و مجالس عزاداری فاطمی، نگرانی جدی درباره سبد معیشتی خانوارها و وضعیت سفره مردم وجود دارد و مسئولان باید برای کاهش فشارهای اقتصادی، از اقدامات شعاری فاصله بگیرند و راهکارهای عملی ارائه دهند.

نادرالاصلی با اشاره به اعلام آمادگی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری اصفهان و بهره‌برداران میادین برای کمک به کنترل قیمت‌ها، خاطرنشان کرد: هرچند ظرفیت شهرداری برای حل مشکلات اقتصادی محدود است، اما این مجموعه می‌تواند بخشی از فشارهای معیشتی را کاهش دهد.

وی با بیان اینکه شهروندان انتظار دارند اقداماتی مشابه طرح‌های اجراشده در پایتخت در اصفهان نیز دنبال شود، افزود: این موضوع با هدف رفع نواقص الگوهای قبلی و بر پایه ارائه تخفیف‌های واقعی، ملموس و ماندگار در حال بررسی است تا بتوان خدمتی مؤثر به شهروندان ارائه کرد.

انتقاد از وضعیت عفاف و حجاب در معابر اصفهان

این عضو شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه نطق خود با اشاره به دغدغه‌های فرهنگی و اجتماعی، نسبت به آنچه بی‌توجهی برخی افراد به موضوع عفاف و حجاب خواند، انتقاد کرد و خواستار توجه جدی دستگاه‌های مسئول به مطالبات شهروندان در این حوزه شد.

نادرالاصلی اظهار کرد: موضوع عفاف و حجاب از جمله دغدغه‌هایی است که بخشی از جامعه نسبت به آن حساسیت دارد و مسئولان دستگاه‌های قضایی، انتظامی و حاکمیتی باید مطالبات مطرح‌شده از سوی مردم در محافل و موکب‌ها را مورد توجه قرار دهند.

وی با تأکید بر ضرورت انتقال مطالبات شهروندان به مسئولان افزود: مردم متدین و انقلابی از مدیریت شهری، نمایندگان مجلس و دستگاه‌های مسئول انتظار دارند تصمیمات قاطع و به‌موقعی در این زمینه اتخاذ کنند و ما نیز وظیفه داریم صدای این مطالبات را به مسئولان برسانیم.

رئیس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم‌برخوردار شورای اسلامی شهر اصفهان همچنین تأکید کرد: مجموعه‌های تحت نظارت شهرداری باید خود در رعایت ضوابط و اصول مورد تأکید در این حوزه پیشگام باشند.

حضور بیش از ۲۲۰ شبانه‌روز مردم در میدان

نادرالاصلی در بخش دیگری از سخنان خود با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت یاد و خاطره امامین انقلاب و شهدا، از حضور مستمر مردم در اجتماعات و برنامه‌های مذهبی و انقلابی قدردانی کرد.

وی با اشاره به حضور شبانه‌روزی مردم در میدان‌های شهر طی بیش از ۲۲۰ شبانه‌روز گذشته، اظهار کرد: شهروندان اصفهانی با وجود شب‌های سرد و بارانی پاییز و تهدیدهای مکرر دشمن، همچنان بر میثاق خود ایستاده‌اند و شایعه‌پراکنی‌ها درباره زمان حمله نظامی نیز نتوانسته است از حضور و پایداری آنان بکاهد.

نادرالاصلی با اشاره به برپایی خیمه‌های عزاداری و فعالیت بیش از ۳۶۰ موکب در میدان‌ها و محافل شهر به مناسبت ایام فاطمیه، از تلاش هیئت‌های مذهبی، موکب‌داران، متولیان برگزاری مراسم و کارکنان شهرداری اصفهان قدردانی کرد.

وی به‌ویژه از اقدامات نیروهای شهرداری برای فراهم‌کردن زیرساخت‌های مورد نیاز برگزاری مراسم در شرایط بارندگی تشکر کرد و افزود: ایام فاطمیه یادآور مجالس عزاداری و دیدارهای معنوی است که امام شهید برای خود منشأ خیرات و برکات می‌دانستند و امروز جای خالی ایشان به‌شدت احساس می‌شود؛ با این حال، خلف صالح ایشان پرچم هدایت را با صلابت برافراشته نگه داشته است.

نادرالاصلی بار دیگر بر ضرورت توجه هم‌زمان به مطالبات فرهنگی، اقتصادی و اداری شهروندان تأکید کرد و خواستار مسئولیت‌پذیری بیشتر دستگاه‌های مرتبط در رسیدگی به این دغدغه‌ها شد.