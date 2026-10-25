به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، آیین افتتاح المپیاد ورزش‌های ساحلی دانش‌آموزان دختر و پسر دوره متوسطه اول در رشته‌های فوتبال و والیبال ساحلی، با حضور محمد جعفری، معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش‌وپرورش و منوچهر ضیایی، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان هرمزگان برگزار شد.

جعفری در این آیین، با قدردانی از تعامل و همکاری مجموعه آموزش‌وپرورش و اداره‌کل ورزش و جوانان استان هرمزگان، اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در استان‌ها برای ارتقای ورزش دانش‌آموزی، از برنامه‌های مهم وزارت آموزش‌وپرورش است و همکاری دستگاه‌های مرتبط می‌تواند زمینه افزایش مشارکت دانش‌آموزان در فعالیت‌های ورزشی را فراهم کند.

وی با اشاره به اجرای طرح «میدان پویا» افزود: این برنامه با هدف افزایش مشارکت دانش‌آموزان و والدین در فعالیت‌های ورزشی و تقویت سلامت، نشاط اجتماعی و تعامل خانواده‌ها دنبال می‌شود و در استان هرمزگان نیز برنامه‌هایی با مشارکت دانش‌آموزان، خانواده‌ها و معلمان تربیت‌بدنی برگزار شده است.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش‌وپرورش، المپیادهای ورزشی درون‌مدرسه‌ای و بین‌مدرسه‌ای را از برنامه‌های مهم این وزارتخانه برای ترویج فرهنگ ورزش، توسعه فعالیت‌های بدنی و شناسایی استعدادهای ورزشی دانش‌آموزان دانست.

جعفری با اشاره به آغاز المپیاد ورزش‌های ساحلی در رشته‌های فوتبال و والیبال ساحلی در هرمزگان تصریح کرد: برگزاری این رویداد، فرصت مناسبی برای شناسایی ظرفیت‌های ورزشی دانش‌آموزان و معرفی استعدادهای برتر به فدراسیون‌های ورزشی فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت استعدادیابی هدفمند در مدارس خاطرنشان کرد: مسیر پرورش استعدادهای ورزشی باید از مدرسه آغاز شود و با حمایت و برنامه‌ریزی در سطوح منطقه‌ای، استانی و ملی ادامه یابد تا زمینه حضور دانش‌آموزان مستعد در رقابت‌های بین‌المللی نیز فراهم شود.

معاون وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به برنامه‌های فدراسیون ورزش دانش‌آموزی جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های بین‌المللی، ابراز امیدواری کرد که با توسعه چنین رویدادهایی و همکاری فدراسیون‌های تخصصی، استعدادهای دانش‌آموزی بیش از پیش شکوفا شوند و دانش‌آموزان کشور در میادین بین‌المللی افتخارآفرینی کنند.

آغاز المپیاد ورزش‌های ساحلی دانش‌آموزان در هرمزگان، گامی در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌های ساحلی این استان، توسعه ورزش مدارس و فراهم کردن فرصت‌های بیشتر برای مشارکت دختران و پسران دانش‌آموز در فعالیت‌های ورزشی سازمان‌یافته است.