اجرای طرح ارزیابی سلامت اسکلتی وعضلانی زنان شاغل در کهگیلویه وبویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، شهلا محمدحسینی ظهر یکشنبه در کارگاه آموزشی بررسی اسکلت زنان شاغل در ادارات از اجرای طرح ویژه سنجش و ارزیابی سلامت اسکلتی و عضلانی زنان شاغل با هدف شناسایی آسیب‌های جسمی ناشی از فعالیت‌های شغلی و ارتقای سلامت محیط کار خبر داد.

محمدحسینی با تأکید بر اهمیت سلامت زنان و نقش چندگانه آنان در خانواده و جامعه اظهار کرد: توجه به سلامت بانوان و ترویج فرهنگ خودمراقبتی از ضرورت‌های مهم در ارتقای سلامت خانواده و جامعه است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه برخی شرایط شغلی، از جمله نشستن‌های طولانی‌مدت و وضعیت نامناسب بدن هنگام کار، می‌تواند زمینه‌ساز بروز دردها و مشکلات اسکلتی و عضلانی شود، افزود: این طرح با هدف شناسایی آسیب‌های جسمی زنان شاغل و ارائه راهکارهای پیشگیرانه طراحی شده است.

وی تصریح کرد: در قالب این برنامه، وضعیت سلامت اسکلتی و عضلانی زنان شاغل ارزیابی می‌شود تا ضمن افزایش آگاهی آنان درباره اصول خودمراقبتی، زمینه بهبود شرایط و استانداردسازی محیط‌های کاری نیز فراهم شود.

محمدحسینی با اشاره به نحوه اجرای این طرح گفت: این برنامه در مرحله نخست به‌صورت پایلوت در میان زنان شاغل ادارات استانداری و فرمانداری شهرستان بویراحمد اجرا می‌شود و در صورت استقبال و فراهم بودن شرایط، به سایر دستگاه‌های اجرایی و شهرستان‌های استان نیز گسترش خواهد یافت.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌های اجراشده در هفته سلامت زنان خاطرنشان کرد: برنامه‌های متنوعی در حوزه‌های ارتقای آگاهی، مهارت‌آموزی و پیشگیری از بیماری‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه سلامت زنان تأثیر مستقیمی بر سلامت خانواده و جامعه دارد، تأکید کرد: توجه به نیازهای سلامت بانوان و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه از اولویت‌های حوزه امور بانوان و خانواده استانداری است.

وی در پایان از زنان شاغل خواست با مشارکت در برنامه‌های ارزیابی سلامت و طرح‌های پیشگیرانه، برای حفظ سلامت جسمی و ارتقای کیفیت زندگی خود اهتمام بیشتری داشته باشند.