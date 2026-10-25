«تقویت نظارت‌ و رفع نواقص» رویکرد دستگاه قضای استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری صبح یکشنبه در نشست فصلی با مسئولان قضایی استان سمنان در سالن جلسات دادگستری اجرای دقیق برنامه جامع عملیاتی قوه قضاییه و تقویت نظارت‌های درون‌سازمانی را رویکرد دستگاه قضا استان دانست.

وی خواستار پیگیری مستمر شاخص‌های عملکردی، شناسایی و رفع نارسایی‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و فناورانه برای بهبود عملکرد مجموعه‌های قضایی استان شد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان ادامه داد: اجرای مطلوب برنامه جامع عملیاتی، علاوه بر ارتقای عملکرد مجموعه قضایی استان، در تحقق بخش قابل‌توجهی از اهداف سند تحول و تعالی قوه قضاییه نیز موثر است.

اکبری با اشاره به ضرورت شناسایی به موقع نارسایی‌ها با تقویت نظارت‌های درون‌سازمانی بیان کرد: مدیران قضایی نباید شناسایی نواقص و مشکلات مجموعه تحت مدیریت خود را به زمان حضور هیئت های بازرسی موکول کنند.

وی افزود: لازم است با ارزیابی مستمر عملکرد، شناسایی نقاط ضعف و بررسی علل بروز نارسایی‌ها، پیش از تبدیل مشکلات به آسیب‌های جدی، برای اصلاح آن‌ها اقدام شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در ادامه صحبت های خود صیانت از سرمایه انسانی را نیز از الزامات مدیریت موثر در دستگاه قضایی استان دانست.

اکبری افزود: ارتباط مستمر با کارکنان قضایی و اداری، گفت‌وگو، آموزش، تذکر به موقع و توجه به عوامل زمینه‌ساز تخلف، باید در چارچوب برنامه‌های پیشگیرانه دنبال شود تا ضمن ارتقای سلامت اداری، از بروز تخلفات احتمالی پیشگیری و از سرمایه انسانی مجموعه صیانت شود.