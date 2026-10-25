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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۴۹

اشراقی: کاهش پیوستگی اجتماعی از دلایل رفتارهای خودآسیب‌رسان است

اشراقی: کاهش پیوستگی اجتماعی از دلایل رفتارهای خودآسیب‌رسان است

مراغه- مدیرکل امور اجتماعی استانداری آذربایجان‌شرقی، کاهش پیوستگی اجتماعی را از دلایل رفتارهای خودآسیب‌رسان دانست و بر مشارکت جوانان و نوجوانان در تصمیم‌سازی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پروین اشراقی صبح یکشنبه در جلسه کارگروه فرهنگی، اجتماعی و سلامت زنان و خانواده شهرستان مراغه، بر ضرورت تغییر رویکرد در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی تأکید کرد.

وی با اشاره به افزایش برخی آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: یکی از دلایل اصلی رفتارهای خودآسیب‌رسان، کاهش شدید پیوستگی اجتماعی است و برای مواجهه با مسائل این حوزه باید شیوه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مورد بازنگری قرار گیرد.

اشراقی با بیان اینکه بخشی از آسیب‌های اجتماعی ناشی از تصمیم‌گیری بدون مشارکت گروه‌های هدف است، افزود: زنان، جوانان و نوجوانان، به‌ویژه دانش‌آموزان، باید در فرایند تصمیم‌سازی حضور داشته باشند تا برنامه‌ها با توجه به نیازها و شرایط واقعی جامعه تدوین شوند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان‌شرقی، گسست نسلی و فاصله دیدگاه‌های نسل‌های مختلف را از چالش‌های مهم حوزه اجتماعی و فرهنگی دانست و گفت: جهان‌بینی و شرایط زندگی نوجوانان امروز با نگرش و تجربه نسل والدین تفاوت‌های اساسی دارد.

وی تأکید کرد: نمی‌توان با یک نسخه واحد برای نوجوانان و جوانان راهکار ارائه کرد؛ بلکه تدوین برنامه‌های مؤثر نیازمند شناخت ویژگی‌ها، نیازها و دیدگاه‌های این نسل و مشارکت دادن آنان در تصمیم‌سازی‌هاست.

کد مطلب 6989047

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