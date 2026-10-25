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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۴۸

پاریس از بالا؛ تصاویر هوایی از تسخیر خیابان‌ها توسط معترضان+ فیلم

پاریس از بالا؛ تصاویر هوایی از تسخیر خیابان‌ها توسط معترضان+ فیلم

صدها هزار نفر از شهروندان فرانسوی با حضور در خیابان های این کشور طی روز گذشته اعتراض خود را نسبت به سیاست های دولت نشان دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، تصاویر هوایی منتشر شده از اعتراضات روز گذشته در پاریس بیانگر حضور گسترده شهروندان فرانسوی در این تظاهرات است.

وزارت کشور فرانسه روز گذشته با صدور بیانیه ای اعلام کرد: روز شنبه ۴۱۰ هزار نفر در تظاهرات سراسر کشور (علیه گرانی و هزینه‌ های بالای زندگی) شرکت کردند.

خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از پلیس این کشور گزارش داد: برای مقابله با ناآرامی‌ ها در پاریس، از گاز اشک‌ آور و خودروهای آب‌ پاش استفاده شده است. شماری از معترضان نیز بازداشت شده‌اند.

میان پلیس فرانسه و معترضان در پایتخت، پاریس درگیری هایی رخ داد. در پی این درگیری، تعدادی از معترضان مجروح شدند.

کنفدراسیون عمومی کار (CGT) نیز خبر داد: حدود ۸۰۰ هزار نفر از جمله ۲۵۰ هزار نفر در پاریس در اعتراض به گرانی و هزینه‌ های بالای زندگی در تظاهرات شرکت کردند. همچنین درگیری هایی میان معترضان و پلیس فرانسه در شهر لیون رخ داد.

کد مطلب 6989051

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