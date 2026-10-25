اعلام جزئیات اجرای چهار نمایش جدید در مجموعه تئاتر شهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، نمایش های «زمین و چرخ» به کارگردانی زهرا صبری، «خسرو پرویز» به کارگردانی سهند خیرآبادی، «تن و دیگر تکه پاره های عشق» به کارگردانی رضا بهکام، «ساوانابای» به کارگردانی یاسر مَتاجی عنوان چهار اثر نمایشی جدید تئاتر شهر هستند که طی روزهای پیش رو به ترتیب در تالارهای قشقایی، چهارسو، سایه و کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر اجرای خود را آغاز می کنند. این در حالی است که نمایش «کورش» به نویسندگی و کارگردانی نادر برهانی مرند که از روز ۳۱ شهریور در تالار اصلی روی صحنه رفته این هفته نیز به اجراهای خود ادامه خواهد داد.

«زمین و چرخ» با طراحی و کارگردانی زهرا خیالی صبری عنوان یکی از نمایش های جدید تئاتر شهر است که طی روزهای پنجم تا پانزدهم آبان با بازی رکسانا بهرام، فاطمه عباسی و مونا سربندی ساعت ۱۹:۴۵ با مدت زمان ۶۰ دقیقه و قیمت بلیت ۳۵۰ هزار تومان در تالار قشقایی پیش روی مخاطبان قرار خواهد گرفت. این درحالی است که پروژه های نمایشی «تا یک بشمار» و «بشنو» هم عنوان ۲ نمایش دیگر از سه گانه های زهرا خیالی صبری است که پس از اتمام اجراهای نمایش «زمین و چرخ» در تالار قشقایی روی صحنه خواهد رفت.

در تالار چهارسو هم از روز چهارشنبه ششم آبان نمایش «خسرو پرویز» به نویسندگی و کارگردانی سهند خیرآبادی و بازی شقایق فراهانی، محمدرضا صولتی، کیمیا نصیری، آرزو شیخی و مسعود کرامتی ساعت ۲۰ به مدت زمان ۸۰ دقیقه و قیمت بلیت ۵۰۰ هزار تومان پیش روی مخاطبان قرار خواهد گرفت.

تالار سایه نیز از روز چهارشنبه ششم آبان میزبان مخاطبان تئاتر با نمایش «تن و دیگر تکه پاره های عشق» به نویسندگی اولین دلا شنلیر، ترجمه مازیار نیستانی، کارگردانی رضا بهکام و بازی ساناز آقایی، کامران طاهری، سحر دیده ور در ساعت ۱۹ با مدت زمان ۶۵ دقیقه و قیمت بلیت ۳۵۰ هزار تومان است.

نمایش «ساوانابای» به نویسندگی مارگارت دوراس، کارگردانی یاسر مَتاجی و بازی ماریا منافی زاده، هستی حیاتی و حمیدرضا بداغی هم از روز سه شنبه پنجم آبان ساعت ۱۹:۱۵ با مدت زمان ۷۰ دقیقه و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان در کارگاه نمایش اجرای را خود را آغاز خواهد کرد.

نمایش «کورش» به نویسندگی و کارگردانی نادر برهانی مرند و بازی حمیدرضا آذرنگ، محمودرضا رحیمی، مرتضی اسماعیل کاشی، امین میری، روزبه حصاری، باران نیکراه، پیمان قریب پناه، نیلوفر هوشمند، مهسا باقری، حمید ایزدپناه، میثم صدرا، میثم شهاب الدینی، نیما زنده روحیان، داریوش برهانی مرند، متین صفرزاده هم ساعت ۱۹:۳۰ با مدت زمان ۱۳۵ دقیقه و قیمت بلیت ۶۵۰ تا ۸۰۰ هزار تومان در تالار اصلی میزبان تماشاگران تئاتر است.

علاقه مندان برای تهیه بلیت این آثار نمایشی به صورت غیرحضوری می توانند به سامانه های گیشه تئاتر و تیوال مراجعه کنند. این درحالی است که گیشه مجموعه تئاتر شهر نیز هر روز غیر از شنبه ها از ساعت ۱۶ میزبان مخاطبانی است که به صورت حضوری اقدام به تهیه بلیت نمایش ها می کنند.