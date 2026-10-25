به گزارش خبرگزاری مهر، ایرنا نوشت: در میان خانه‌های تاریخی تبریز، بنایی در محله راسته‌ کوچه و در نزدیکی بازار تاریخی شهر قرار دارد که نامش با یکی از مهم‌ترین فصل‌های تاریخ معاصر ایران گره خورده است. خانه مشروطه یا خانه کوزه‌ کنانی، عمارتی قاجاری است که در روزگار جنبش مشروطه به محل رفت‌وآمد و نشست شماری از چهره‌های این جنبش تبدیل شد و امروز به موزه‌ای برای آشنایی با تاریخ مشروطه و نقش تبریز در آن دوره تبدیل شده است. قرار گرفتن این خانه در بافت تاریخی شهر نیز باعث شده بازدید از آن، در کنار آشنایی با یک بنای قدیمی، فرصتی برای شناخت بخشی از تاریخ اجتماعی و سیاسی تبریز باشد.

خانه‌ای در دل بافت تاریخی تبریز

این خانه محدوده‌ای است که از گذشته یکی از مراکز مهم اقتصادی و اجتماعی شهر به شمار می‌آمد. نزدیکی خانه مشروطه به بازار و مسجد جامع، جایگاه آن را در بافت تاریخی تبریز پررنگ‌تر می‌کند. امروزه نیز گردشگری که برای دیدن این بنا راهی مرکز تاریخی شهر می‌شود، می‌تواند در یک مسیر، بخشی از فضای بازار، مسجد جامع و دیگر بناهای تاریخی اطراف را ببیند. تبریز به دلیل برخورداری از شمار زیادی خانه تاریخی، یکی از شهرهای مهم ایران از نظر معماری خانه‌های سنتی به شمار می‌رود. حیاط مرکزی، اتاق‌های پیرامونی، ایوان، پنجره‌های چوبی و شیشه‌های رنگی از ویژگی‌هایی هستند که در بسیاری از خانه‌های تاریخی این شهر دیده می‌شوند. خانه مشروطه نیز بخشی از همین میراث معماری است، با این تفاوت که اهمیت آن فقط به شکل و ساخت بنا محدود نمی‌شود و تاریخ مشروطه نیز در فضای آن حضور دارد.

خانه حاج مهدی کوزه‌ کنانی

این بنا در نیمه دوم دوره قاجار و حدود سال ۱۲۴۷ خورشیدی ساخته شد و مالک آن حاج مهدی کوزه‌ کنانی، از بازرگانان شناخته‌شده تبریز، بود. در منابع از او با عنوان «ابوالمله» نیز یاد شده است. اهمیت خانه در سال‌های مشروطه زمانی بیشتر شد که کوزه‌ کنانی آن را در اختیار مشروطه‌ خواهان قرار داد و این مکان به محلی برای گردهمایی و گفت‌ و گو درباره تحولات آن روزگار تبدیل شد. جنبش مشروطه در تبریز تنها یک رویداد سیاسی نبود و بخش مهمی از زندگی اجتماعی شهر را نیز تحت تاثیر قرار داد. بازار، انجمن‌ها، مساجد و خانه برخی از بازرگانان و افراد بانفوذ، در جریان این تحولات نقش پیدا کردند. خانه کوزه‌ کنانی نیز در همین فضای اجتماعی قرار داشت و به محلی برای برگزاری نشست‌های مشروطه‌ خواهان تبدیل شد. بر اساس منابع موجود، شماری از چهره‌های شناخته‌شده مشروطه در این خانه رفت‌وآمد داشتند و درباره مسائل مربوط به جنبش تصمیم‌گیری و مشورت می‌کردند.

از نشست‌های مشروطه‌خواهان تا موزه امروز

پس از به توپ بسته شدن مجلس شورای ملی به فرمان محمدعلی شاه قاجار در سال ۱۲۸۷ خورشیدی، فضای سیاسی کشور وارد مرحله‌ای تازه شد. تبریز نیز به یکی از کانون‌های مهم مقاومت مشروطه‌ خواهان تبدیل شد. در این دوره، خانه حاج مهدی کوزه‌ کنانی محل برگزاری نشست‌های مشروطه‌ خواهان بود و از آن برای فعالیت‌های مرتبط با جنبش استفاده می‌شد. برخی منابع همچنین از حضور شخصیت‌هایی مانند ستارخان، باقرخان، ثقةالاسلام تبریزی و حاج میرزا آقا فرشی در ارتباط با این خانه نام برده‌اند.

اهمیت تاریخی بنا باعث شد خانه کوزه‌ کنانی در سال ۱۳۵۴ خورشیدی با شماره ۱۱۷۱ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شود. پس از آن نیز بنا تحت حفاظت قرار گرفت و در دهه‌های بعد مرمت شد. در سال ۱۳۷۵ خانه به موزه مشروطه تبدیل شد تا بخشی از اسناد، تصاویر و یادگارهای مرتبط با این دوره در آن به نمایش گذاشته شود. به این ترتیب، خانه‌ای که زمانی محل زندگی یک خانواده و سپس محل نشست فعالان مشروطه بود، به فضایی عمومی برای آشنایی نسل‌های بعد با این بخش از تاریخ ایران تبدیل شد.

معماری قاجاری با پنجره‌های رنگی

خانه مشروطه از نظر معماری نیز دیدنی است. بنا در زمینی با مساحت حدود یک‌هزار و ۳۰۰ متر مربع و در دو طبقه ساخته شده و ساخت آن به حاج ولی معمار تبریزی نسبت داده می‌شود. استفاده از آجر، سنگ و خشت در ساخت بنا، آن را در شمار خانه‌های مسکونی دوره قاجار قرار می‌دهد. تقسیم فضا به بخش‌های مختلف و توجه به ارتباط ساختمان با حیاط، از ویژگی‌های قابل توجه معماری خانه‌های سنتی تبریز است. یکی از نخستین چیزهایی که هنگام بازدید توجه را جلب می‌کند، پنجره‌های ارسی و شیشه‌های رنگی بناست. ارسی‌ها علاوه بر آنکه بخشی از زیبایی ساختمان هستند، در معماری خانه‌های سنتی برای تنظیم نور و ایجاد ارتباط میان فضای داخلی و بیرونی نیز کاربرد داشتند.

وقتی نور از شیشه‌های رنگی عبور می‌کند، فضای داخلی خانه حال‌ و هوای متفاوتی پیدا می‌کند و بخشی از زیبایی بنا از همین ترکیب نور، چوب و رنگ شکل می‌گیرد. در بخش‌های مختلف خانه، عناصر تزئینی دیگری مانند درهای چوبی، گچ‌بری، نورگیر و جزئیات معماری دوره قاجار نیز دیده می‌شود. یکی از فضاهای شاخص بنا، تالار طبقه دوم است که با پنجره‌های ارسی و تزئینات چوبی و سقف آراسته، جلوه بیشتری دارد. ایوان و ستون‌های بنا نیز در هماهنگی با ساختار کلی خانه قرار گرفته‌اند و نمای آن را از یک ساختمان مسکونی ساده متمایز می‌کنند.

حیاطی که ساختمان را به زندگی روزمره پیوند می‌دهد

حیاط در خانه‌های سنتی ایرانی فقط فضای باز میان ساختمان‌ها نبود. این بخش از خانه محل رفت‌ و آمد، استراحت، رسیدگی به باغچه و ارتباط میان قسمت‌های مختلف ساختمان به شمار می‌رفت. خانه مشروطه نیز با حیاط مرکزی، باغچه‌ها و حوض، تصویری از الگوی خانه‌های سنتی تبریز ارائه می‌دهد. وجود حیاط باعث می‌شود ساختمان از درون، ارتباط مستقیمی با فضای باز داشته باشد. اتاق‌ها و ایوان‌ها نیز به گونه‌ای قرار گرفته‌اند که حیاط نقش مرکز خانه را ایفا کند. برای بازدیدکننده امروزی، همین ویژگی کمک می‌کند تا فقط به عنوان یک موزه به بنا نگاه نکند، بلکه با شیوه زندگی در خانه‌های شهری دوره قاجار نیز آشنا شود.

ردپای چهره‌های مشروطه در خانه

نام خانه مشروطه بیش از هر چیز با شخصیت‌هایی پیوند خورده که در جریان جنبش مشروطه تبریز نقش داشتند. ستارخان و باقرخان از شناخته‌شده‌ترین چهره‌هایی هستند که نامشان با مقاومت مشروطه‌ خواهان تبریز گره خورده است. ثقةالاسلام تبریزی و حاج میرزا آقا فرشی نیز از دیگر شخصیت‌هایی هستند که در منابع مربوط به این خانه از آنان نام برده شده است. البته اهمیت خانه مشروطه فقط به حضور افراد مشهور محدود نمی‌شود. این بنا یادآور دوره‌ای است که بخشی از جامعه ایران درباره قانون، مجلس، محدود شدن قدرت حکومت و شیوه اداره کشور بحث می‌کرد. بنابراین بازدید از این موزه می‌تواند برای مخاطبی که آشنایی زیادی با جزئیات تاریخ مشروطه ندارد، راهی ساده برای ورود به این دوره تاریخی باشد.

خانه‌ای که فقط به یک دوره محدود نماند

سرگذشت این بنا تنها به سال‌های انقلاب مشروطه ختم نمی‌شود. در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم و در جریان تحولات سیاسی آذربایجان در سال‌های ۱۳۲۴ و ۱۳۲۵، این خانه بار دیگر به محل برگزاری نشست‌های سیاسی تبدیل شد. برخی منابع از استفاده از بنا برای گردهمایی سران فرقه دموکرات آذربایجان در آن دوره خبر داده‌اند. این بخش از تاریخ بنا نشان می‌دهد که خانه مشروطه در طول زمان فقط یک ساختمان مسکونی باقی نمانده و در دوره‌های مختلف، شاهد بخشی از تحولات سیاسی و اجتماعی تبریز بوده است. همین پیوستگی تاریخی یکی از دلایلی است که ارزش آن را فراتر از معماری ساختمان می‌برد.

در موزه مشروطه چه می‌بینیم؟

امروز خانه مشروطه در قالب موزه، مجموعه‌ای از اسناد، تصاویر و یادگارهای مربوط به دوران مشروطه را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می‌دهد. در فضای موزه می‌توان با چهره‌های مهم این دوره، برخی اسناد و تصاویر تاریخی و بخشی از ابزارها و نشانه‌های مرتبط با مبارزات مشروطه‌ خواهان آشنا شد. وجود چنین آثاری در کنار خود ساختمان، کمک می‌کند تاریخ برای بازدیدکننده از حالت یک روایت صرفا کتابی خارج شود و با فضای واقعی یک خانه تاریخی پیوند بخورد. در بخش‌هایی از مجموعه نیز نشانه‌هایی از مبارزات آن دوره به چشم می‌خورد. مجسمه‌های ستارخان و باقرخان و توپ‌های جنگی در محوطه خانه، از جمله عناصری هستند که فضای موزه را با رویدادهای مشروطه پیوند می‌دهند.

چرا خانه مشروطه برای تبریز اهمیت دارد؟

خانه مشروطه را می‌توان در کنار بازار تاریخی، مسجد جامع و دیگر بناهای قدیمی تبریز، بخشی از هویت تاریخی مرکز شهر دانست. ارزش این خانه از کنار هم قرار گرفتن چند ویژگی از جمله معماری قاجاری، ارتباط با زندگی یکی از بازرگانان تبریز، نقش آن در رویدادهای مشروطه و تبدیل شدن به موزه‌ای برای نگهداری بخشی از اسناد و یادگارهای آن دوره شکل گرفته است. برای خانواده‌هایی که به گردشگری فرهنگی علاقه دارند، این خانه می‌تواند مقصدی متفاوت باشد. بازدید از آن به‌ ویژه برای نوجوانان و جوانان می‌تواند فرصتی باشد تا بخشی از تاریخ معاصر ایران را نه فقط از طریق کتاب، بلکه در فضای یک خانه واقعی و تاریخی دنبال کنند. قرار گرفتن خانه در نزدیکی بازار تاریخی تبریز نیز امکان می‌دهد بازدید از آن با دیدن دیگر جاذبه‌های بافت قدیم شهر همراه شود. خانه مشروطه تبریز امروز تنها یک ساختمان قدیمی نیست، بلکه بنایی است که معماری و تاریخ در آن کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. پنجره‌های رنگی، حیاط و اتاق‌های قاجاری از یک سو و اسناد و یادگارهای مشروطه از سوی دیگر، تصویری چندلایه از گذشته تبریز ارائه می‌کنند. این خانه به همین دلیل برای گردشگری که می‌خواهد در کنار دیدن زیبایی‌های معماری، با بخشی از تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران نیز آشنا شود، یکی از مکان‌های قابل توجه در بافت تاریخی تبریز به شمار می‌رود.