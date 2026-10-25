به گزارش خبرگزاری مهر، احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران در چهارصد و چهل و یکمین جلسه شورا در جریان بررسی آیین‌نامه ساماندهی و راهبری دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران با اشاره به ترکیب اعضای کمیته راهبری دفاتر، اظهار کرد: شهردار تهران یا در غیاب ایشان، معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهردار به عنوان رئیس، مدیرعامل سازمان فاوا به عنوان دبیر و یکی از معاونین شهردار تهران به انتخاب ایشان به عنوان عضو در این کمیته حضور دارند.

وی همچنین تصریح کرد: یکی از مسئولان دفاتر به نمایندگی از دفاتر، رئیس سازمان بازرسی شهرداری و یک نفر از اعضای شورا هم به عنوان ناظران بدون حق رأی در کمیته حضور دارند.

محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا گفت: دفاتر به این علت تشکیل شد که امور به مردم واگذار شود اما طرحی که ما بررسی می‌کنیم روندی دارد که به نظر می‌رسد کار را از مردم می‌گیریم و به شهرداری واگذار می‌کنیم.

وی افزود: نماینده دفاتر در کمیته راهبری حضور دارد اما حق رأی گیری ندارد و باید هدف اصلی که واگذاری امور به مردم بود، در این مسئله مورد توجه قرار گیرد.

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه ماه‌ها است که این طرح در چند کمیسیون در حال بررسی است، گفت: اعضای این کمیسیون‌ها چند شب نخوابیدند و روی این طرح کار کردند تا به نتیجه برسد. نشست هایی هم با نمایندگان دفاتر برگزار کردیم و به نتایجی هم رسیدیم.

وی ادامه داد: دفاتر اسناد رسمی هم به مردم واگذار شده اما چارچوب و قوانینی دارد که این دفاتر نمی‌توانند از آن چارچوب خارج شوند. برای انحلال هم تنها بر اساس تخلف تصمیم گرفته می‌شود و کمیته انضباطی تخلفات را بررسی می کند و بر اساس نظر این کمیته تصمیم گرفته می شود.

گفتنی است پس از مباحث صورت گرفته، مقرر شد آیین‌نامه ساماندهی و راهبری دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران در جلسات آینده بررسی شود.