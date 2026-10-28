به گزارش خبرنگار مهر، کاهش منابع آب زیرزمینی و محدودیت منابع آبی، مدیریت مصرف آب در فضای سبز پایتخت را به یکی از موضوعات مهم مدیریت شهری تبدیل کرده است؛ موضوعی که از انتخاب گونه‌های گیاهی سازگار با اقلیم تهران و کم‌آب‌بر تا توسعه زیرساخت‌های استفاده از پساب تصفیه‌شده را در بر می‌گیرد. در همین راستا، شهرداری تهران برنامه‌هایی را برای کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی و استفاده حداکثری از منابع جایگزین دنبال می‌کند.

محمد صابر باغخانی‌پور، مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اهمیت انتخاب گونه‌های گیاهی مناسب برای فضای سبز پایتخت اظهار کرد: انتخاب گونه گیاهی برای فضای سبز شهر تهران موضوع بسیار بااهمیتی است. در گذشته گونه‌های غیربومی، گونه‌های دارای نیاز آبی بالا و حتی گونه‌های سوزنی‌برگ متناسب با اقلیم سیبری در تهران کاشته شده‌اند؛ در حالی که باید مشخص باشد نیاز آبی این گونه‌ها با توجه به شرایط اقلیمی شهر چگونه تأمین می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر برای انتخاب گونه‌های گیاهی در شهر تهران دستورالعمل وجود دارد و گونه‌های مورد استفاده باید با اقلیم تهران سازگار و دارای نیاز آبی کم باشند.

باغخانی‌پور با اشاره به محدودیت‌های منابع آب در تهران ادامه داد: کاشت چمن و کاج در شهرداری تهران ممنوع شده است؛ چراکه این گونه‌ها یا غیربومی هستند یا نیاز آبی بالایی دارند. هنگامی که شرایط اقلیمی و منابع آب محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند، باید گونه‌های گیاهی متناسب با اقلیم و محیط انتخاب شوند. این موضوع نخستین اصل در مدیریت آب شهر تهران است.

هدف‌گذاری برای استفاده از ۱۵۰ میلیون مترمکعب پساب

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با اشاره به ضرورت تغییر شیوه تأمین آب فضای سبز گفت: در حوزه مدیریت آب باید از بهره‌برداری از منابع زیرزمینی به سمت استفاده از آب بازچرخانی‌شده و پساب تصفیه‌شده فاضلاب حرکت کنیم؛ مسیری که اقدامات لازم برای تحقق آن آغاز شده است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی شهرداری تهران برای استفاده از ۱۵۰ میلیون مترمکعب پساب در آبیاری فضای سبز اظهار کرد: این هدف هنوز به‌طور کامل محقق نشده است، اما کیلومترها لوله‌گذاری و احداث تصفیه‌خانه‌های فاضلاب با همکاری شرکت آب و فاضلاب انجام شده است.

باغخانی‌پور با اشاره به محدودیت‌های شرکت آب و فاضلاب در توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز افزود: اگرچه احداث تصفیه‌خانه‌های فاضلاب بر عهده این شرکت است، شهرداری نیز برای کمک به توسعه این زیرساخت‌ها وارد عمل شده است. در همین راستا، تفاهم‌نامه‌ای تنظیم شده و در حال ساخت دست‌کم دو تصفیه‌خانه بزرگ فاضلاب هستیم تا امکان استفاده از پساب تصفیه‌شده برای آبیاری فضای سبز فراهم شود.

احداث ۱۵ تصفیه‌خانه محلی برای استفاده از روان‌آب‌های شهری

وی در ادامه با اشاره به تفاوت تصفیه‌خانه‌های فاضلاب با تصفیه‌خانه‌های محلی روان‌آب‌های شهری گفت: علاوه بر تصفیه‌خانه‌های فاضلاب، شهرداری تهران برای تصفیه روان‌آب‌های شهری نیز تصفیه‌خانه‌های محلی در نظر گرفته است. این تأسیسات برای تصفیه فاضلاب نیستند، بلکه روان‌آب‌هایی را تصفیه می‌کنند که در کانال‌ها و جوی‌های شهری جریان دارند.

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران ادامه داد: در این زمینه برای احداث ۱۵ تصفیه‌خانه محلی برنامه‌ریزی شده که حدود پنج تا شش مورد از آنها به بهره‌برداری رسیده و مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

باغخانی‌پور با بیان اینکه ظرفیت این تصفیه‌خانه‌ها محدودتر از تأسیسات بزرگ تصفیه فاضلاب است، گفت: تصفیه‌خانه‌های محلی کوچک‌تر هستند و منبع تأمین آب آنها نیز روان‌آب‌های شهری است؛ بنابراین ظرفیت این منابع محدود است، اما شهرداری برای استفاده حداکثری از روان‌آب‌ها و پساب فاضلاب برنامه‌ریزی کرده است.

برنامه شهرداری برای به صفر رساندن استفاده از آب چاه‌ها

وی با اشاره به رویکرد مدیریت شهری در زمینه تأمین آب فضای سبز تأکید کرد: برنامه شهرداری تهران به‌گونه‌ای تدوین شده است که استفاده از آب چاه‌ها به صفر برسد و استفاده از پساب به حداکثر افزایش یابد.

باغخانی‌پور خاطرنشان کرد: این برنامه با توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز، احداث تصفیه‌خانه‌ها و استفاده از ظرفیت روان‌آب‌های شهری در حال پیگیری است تا وابستگی آبیاری فضای سبز تهران به منابع آب زیرزمینی به حداقل برسد.