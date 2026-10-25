به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، عباس حاجی‌حسینی در حاشیه آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد با تأکید بر ضرورت رعایت استانداردهای کیفی در زنجیره تولید محصولات کشاورزی، صنایع تبدیلی و صنایع غذایی اظهار کرد: استانداردسازی در بخش کشاورزی نباید اقدامی تشریفاتی تلقی شود، بلکه رعایت شاخص‌های استاندارد از مزرعه تا سفره، نقشی اساسی در ارتقای سلامت عمومی، کاهش بار میکروبی محصولات و کنترل باقی‌مانده سموم و کودهای شیمیایی دارد.

وی با اشاره به اهمیت تأمین پایدار امنیت غذایی افزود: توجه به استانداردهای تولید، علاوه بر صیانت از سلامت مصرف‌کنندگان، زمینه ارتقای کیفیت محصولات و افزایش اعتماد بازار به تولیدات کشاورزی استان را فراهم می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد با اشاره به ظرفیت استان در تولید محصولات صادراتی از جمله پسته و محصولات گلخانه‌ای تصریح کرد: بازارهای بین‌المللی تابع الزامات و استانداردهای سخت‌گیرانه‌ای هستند و انطباق محصولات با استانداردهای معتبر ملی و جهانی، از الزامات تداوم صادرات و ایجاد ارزش افزوده برای کشاورزان استان به شمار می‌رود.

حاجی‌حسینی همچنین بر توسعه استانداردهای تشویقی و اجباری در صنایع تبدیلی و تکمیلی تأکید کرد و گفت: توسعه زنجیره‌های ارزش، کاهش ضایعات کشاورزی و استفاده از سازوکارهای ردیابی و احراز اصالت محصولات، از جمله کدهای هوشمند شناسایی، مستلزم تعامل مؤثر با نظام استاندارد است.

وی ادامه داد: سازمان جهاد کشاورزی استان یزد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی و کارشناسی خود، همکاری با اداره‌کل استاندارد را برای گسترش تولید شناسنامه‌دار و نهادینه شدن فرهنگ استاندارد در بخش کشاورزی دنبال می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد در پایان با گرامیداشت روز ملی استاندارد و قدردانی از تلاشگران این حوزه خاطرنشان کرد: هم‌افزایی دستگاه‌های متولی، بهره‌برداران و فعالان صنایع غذایی می‌تواند زمینه توسعه صادرات‌محور، افزایش رقابت‌پذیری محصولات کشاورزی و رونق پایدار اقتصادی استان را تقویت کند.