به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، به منظور ارزیابی آثار بلند و کوتاه سینمایی ۷ سال گذشته سینمای ایران و ثبت تاریخی آثار برجسته این سال‌ها از منظر حرفه‌ای و همچنین فراهم آوردن شرایط برگزاری جشن سینمای ایران در دوره‌های پیش‌رو، خانه سینما تصمیم دارد بیشینه ۳ اثر از آثار شاخص هر سال از این ۷ سال را به تفکیک سال و با کمک داوران صنوف مرتبط، معرفی کند.

این شیوه نامه به شرح زیر است:

کلیات:

آثار در رشته‌های زیر و به انتخاب صنوف مربوطه به‌صورت تخصصی داوری خواهند شد:

بهترین فیلم

بهترین کارگردانی

بهترین فیلمنامه

بهترین بازیگر مرد نقش اول

بهترین بازیگر مرد نقش مکمل

بهترین بازیگر زن نقش اول

بهترین بازیگر زن نقش مکمل

بهترین فیلمبرداری

بهترین تدوین

بهترین موسیقی متن

بهترین صدا

بهترین طراحی صحنه

بهترین طراحی لباس

بهترین چهره‌پردازی

بهترین عکس

بهترین جلوه‌های بصری

بهترین جلوه‌های میدانی

بهترین فیلم مستند بلند (نام تهیه‌کننده)

بهترین فیلم کوتاه (نام کارگردان)

بهترین فیلم پویانمایی (نام کارگردان)

بهترین فیلم مستند کوتاه (نام کارگردان)

هیئت رئیسه خانه سینما به منظور انجام هرچه دقیق‌تر و بهتر این وظیفه اقدام به انتخاب یک نفر مدیر اجرایی‌ می‌ کند.

وظایف و اختیارات مدیر اجرایی:

۲-۱. تشکیل سازمان اداری

۲-۲. اجرای دقیق آیین‌نامه

۲-۳. انتخاب همکاران اجرایی

۲-۴. ایجاد پلتفرم نمایش برای داوران منتخب صنوف

۲-۵. اعلام نتایج داوری

۲-۶. برنامه‌ریزی و نظارت بر روند طراحی و اجرای نحوه معرفی آثار برگزیده

شرایط شرکت در گزینش:

۳-۱. آثار بلند سینمایی که در ۷ سال گذشته سینمایی از ابتدای تیر ۱۳۹۸ تا انتهای اسفند ۱۴۰۴، در سینماها یا یکی از پلتفرم‌های آنلاین رسمی کشور به نمایش درآمده باشند، می‌توانند متقاضی شرکت در جشن باشند.

تبصره: هیچ‌یک از فیلم‌های متقاضی نباید در دوره‌های پیشین شرکت کرده باشند.

۳-۲. فیلم‌های کوتاه داستانی، فیلم‌های بلند و کوتاه مستند و فیلم‌های پویانمایی از طریق شورای سیاست‌گذاری و آکادمی داخلی صنوف خود به جشن معرفی خواهند شد.

۳-۳. متقاضیان شرکت در «۷ سال سینمای ایران»، پس از اعلام فراخوان باید فرم تقاضای شرکت را که به تأیید تهیه‌کننده رسیده، تکمیل کنند. تکمیل و بارگذاری فرم تقاضای شرکت به معنی پذیرش تمام قوانین جشن بوده و خارج کردن اثر از اختیار متقاضی خارج می‌شود.

(فرم تقاضای شرکت از طریق لینک موجود در وب‌سایت رسمی خانه سینما قابل دسترسی خواهد بود.)

۳-۴. لیست نهایی فیلم‌های پذیرفته‌شده در جشن در سایت رسمی خانه سینما اعلام خواهد شد.

۳-۵. در صورتی که فیلمی منطبق با قواعد این آیین‌نامه نباشد، از چرخه داوری حذف می‌شود.

شیوه داوری:

۴-۱. فرآیند این انتخاب توسط گروه داوران منتخب صنوف و طی یک مرحله انجام می‌شود.

۴-۲. داوری به‌صورت برخط (آنلاین) و از طریق پلتفرم داوری ویژه «۷ سال سینمای ایران» خواهد بود.

۴-۳. در مرحله داوری، داوران منتخب صنوف به تفکیک رشته تخصصی، از میان فیلم‌های ثبت‌نام‌کرده، بیشینه سه فیلم برگزیده رشته خود در هر سال را معرفی می‌کنند.

۴-۴. داوران در رشته صدا دو تخصص را همزمان مورد ارزیابی قرار می‌دهند و نام بهترین صدابرداران و بهترین صداگذاران بصورت مشترک ثبت می‌شود..

۴-۵. نامزدهای بهترین فیلم هر سال (۱۵ فیلم)، از میان فیلم‌هایی که بیشترین منتخب را در چهار رشته اصلی (بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه، بهترین فیلمبرداری و بهترین تدوین) داشته باشند معرفی و برای انتخاب سه فیلم نهایی در هر سال به شورای عالی تهیه‌کنندگان معرفی می‌شوند.

تبصره: در صورت تساوی آرای برخی فیلم‌ها، شمارش منتخبین در رشته‌های دیگر مالک عمل خواهد بود.

۴-۶. منتخبین، حتماً باید از بین اعضای رسمی صنوف انتخاب شوند.

تقویم برگزاری آیین:

۵-۱. مراسم رونمایی از پوستر و اعلان برنامه: ۱۶ آبان‌

۵-۲. ثبت‌نام فیلم‌ها و معرفی داوران توسط صنوف مرتبط: تا پانزدهم آبان‌

۵-۳. داوری و معرفی برگزیدگان توسط صنوف: تا پنج الی ده آذر

۵-۴. داوری بهترین فیلم توسط شورای عالی تهیه‌کنندگان: تا بیست آذر

۵-۵. مراسم معرفی برگزیدگان: ۲۷ آذر

سایر مقررات:

۶-۱. در هر یک از رشته‌ها اگر صاحب اثر بیش از یک نفر باشد نام آن‌ها به‌صورت مشترک ثبت خواهد شد.

۶-۲. مواردی که در این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده، توسط هیئت رئیسه خانه سینما، بررسی و تصمیم‌گیری خواهد شد.

۶-۳. به‌جز رشته بازیگری، عناوین قیدشده در تیتراژ فیلم‌ها مالک اعلام اسامی منتخبین خواهد بود. در مورد بازیگری، اسامی براساس فرم تکمیل‌شده توسط تهیه‌کننده خواهد بود.

۶-۴. داوران صنوف شامل بیشینه ۲۵ نفر و کمینه ۱۵ نفر از اعضا به انتخاب و معرفی هیئت‌مدیره همان صنف خواهند بود.

۶-۵. کلیه صنوفی که در این آیین فعالیتشان مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد می‌توانند، بیشینه ۳ نفر از برگزیدگان حرفه خود در این هفت سال را جهت ثبت و نکوداشت زحماتشان به دبیرخانه این آیین معرفی کنند.

این آیین‌نامه در ۶ فصل و ۲۷ بند و ۲ تبصره به تصویب هیئت رئیسه خانه سینما رسید.