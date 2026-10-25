روانبخش: باید بر عملکرد وزرا نظارت کنیم؛ استیضاح وزرا تعیین تکلیف شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام قاسم روانبخش در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۳ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی، در تذکری شفاهی خطاب به هیئت‌رئیسه مجلس، با اشاره به طرح استیضاح تعدادی از اعضای کابینه اظهار کرد: در حال حاضر، طرح استیضاح هفت تا هشت وزیر در مجلس مطرح است، اما هیچ‌یک از این طرح‌ها در دستور کار قرار نمی‌گیرد.



وی با تأکید بر ضرورت نظارت بر عملکرد وزرا افزود: در این راستا، شایسته است نظر نمایندگان در صحن مجلس درباره اولویت‌بندی طرح‌های استیضاح مطرح‌شده اخذ شود تا مشخص شود استیضاح کدام‌یک از وزرا باید در اولویت بررسی قرار گیرد؛ چراکه نمی‌توان همه وزرا را به‌طور هم‌زمان استیضاح کرد، زیرا این اقدام می‌تواند موجب بروز اختلال در روند فعالیت کابینه شود.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بهتر است در شرایط فعلی، استیضاح یک یا دو وزیر در دستور کار مجلس قرار گیرد که این اقدام می‌تواند گامی مثبت در راستای نظارت بر عملکرد دولت باشد.