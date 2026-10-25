  1. سیاست
  2. مجلس
۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۵۹

روانبخش: باید بر عملکرد وزرا نظارت کنیم؛ استیضاح وزرا تعیین تکلیف شود

روانبخش: باید بر عملکرد وزرا نظارت کنیم؛ استیضاح وزرا تعیین تکلیف شود

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بهتر است در شرایط فعلی، استیضاح یک یا دو وزیر در دستور کار مجلس قرار گیرد که این اقدام می‌تواند گامی مثبت در راستای نظارت بر عملکرد دولت باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام قاسم روانبخش در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۳ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی، در تذکری شفاهی خطاب به هیئت‌رئیسه مجلس، با اشاره به طرح استیضاح تعدادی از اعضای کابینه اظهار کرد: در حال حاضر، طرح استیضاح هفت تا هشت وزیر در مجلس مطرح است، اما هیچ‌یک از این طرح‌ها در دستور کار قرار نمی‌گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت نظارت بر عملکرد وزرا افزود: در این راستا، شایسته است نظر نمایندگان در صحن مجلس درباره اولویت‌بندی طرح‌های استیضاح مطرح‌شده اخذ شود تا مشخص شود استیضاح کدام‌یک از وزرا باید در اولویت بررسی قرار گیرد؛ چراکه نمی‌توان همه وزرا را به‌طور هم‌زمان استیضاح کرد، زیرا این اقدام می‌تواند موجب بروز اختلال در روند فعالیت کابینه شود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بهتر است در شرایط فعلی، استیضاح یک یا دو وزیر در دستور کار مجلس قرار گیرد که این اقدام می‌تواند گامی مثبت در راستای نظارت بر عملکرد دولت باشد.

کد مطلب 6989074
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها