اسحاقی: مجلس برای کنترل قیمت کالاهای اساسی و دارو ورود جدی کند

به گزارش خبرنگار مهر، سلمان اسحاقی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۳ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی، در تذکری شفاهی اظهار کرد: افزایش اعتبار کالابرگ برای برخی از دهک‌های جامعه اقدام مثبتی بود، اما اگر این افزایش هم‌زمان با افزایش قیمت کالاها صورت گیرد، فایده‌ای برای مردم نخواهد داشت.



وی با تأکید بر ضرورت تقویت نظارت بر قیمت‌ها افزود: باید بُعد نظارتی در زمینه کنترل افزایش قیمت‌ها مورد توجه قرار گیرد و مجلس در این زمینه ورود جدی داشته باشد تا افزایش اعتبار کالابرگ بتواند تأثیر ملموسی در بهبود معیشت مردم داشته باشد.



سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی همچنین خواستار ورود جدی مجلس به موضوع افزایش قیمت‌ها، به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی و دارو شد.