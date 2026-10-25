  1. سیاست
  2. مجلس
۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۰۳

سه سؤال ملی از وزیر بهداشت در مجلس اعلام وصول شد

سه سؤال ملی از وزیر بهداشت در مجلس اعلام وصول شد

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، سمیه رفیعی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، موارد اعلام وصولی را قرائت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، سمیه رفیعی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:

سؤال ملی محمود طاهری، نماینده شبستر، به همراه تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره عدم رسیدگی به وضعیت بیمارستان‌های دولتی و معوقات پرستاران و کادر درمان.

سؤال ملی مصطفی نخعی، نماینده نهبندان و سربیشه، به همراه تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره عدم تأمین ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات پزشکی.

سؤال ملی روح‌الله نجابت، نماینده شیراز و زرقان، به همراه تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره تخلف در انتقال خون و فرآورده‌های خونی به خارج از کشور

کد مطلب 6989079
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها