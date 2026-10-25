سه سؤال ملی از وزیر بهداشت در مجلس اعلام وصول شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، سمیه رفیعی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:



سؤال ملی محمود طاهری، نماینده شبستر، به همراه تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره عدم رسیدگی به وضعیت بیمارستان‌های دولتی و معوقات پرستاران و کادر درمان.



سؤال ملی مصطفی نخعی، نماینده نهبندان و سربیشه، به همراه تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره عدم تأمین ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات پزشکی.



سؤال ملی روح‌الله نجابت، نماینده شیراز و زرقان، به همراه تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره تخلف در انتقال خون و فرآورده‌های خونی به خارج از کشور