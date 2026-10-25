استیضاح وزرای کشاورزی و امور خارجه در دستورکار مجلس قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی‌دلیگانی در تذکر شفاهی در جریان جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۳ آبان‌ماه) مجلس، با انتقاد از روند پیگیری طرح‌های استیضاح وزرا اظهار کرد: دو ماه است که طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی به هیئت‌رئیسه مجلس تحویل داده شده، اما هنوز به کمیسیون مربوطه ارجاع نشده است. در خصوص استیضاح وزیر امور خارجه نیز وضعیت به همین شکل است.



وی در ادامه با اشاره به افزایش قیمت مواد غذایی گفت: در حال حاضر، قیمت خوراکی‌ها افزایش یافته و عدم مدیریت قیمت گوشت مرغ نیز از جمله مصادیق این گرانی‌هاست. این مسائل از جمله دلایل طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی است و انتظار می‌رود این موضوع در دستور کار مجلس قرار گیرد.



عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هیئت‌رئیسه باید به وظیفه خود عمل کند و مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس، استیضاح وزیر جهاد کشاورزی و وزیر امور خارجه را در دستور کار قرار دهد.



حاجی‌دلیگانی در بخش دیگری از تذکر خود، به موضوع مطالبات بازنشستگان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: مطالبات بازنشستگان تأمین اجتماعی مربوط به اردیبهشت‌ماه هنوز پرداخت نشده است و باید در پرداخت این مطالبات تسریع شود.



وی همچنین با اشاره به مشکلات برخی کسب‌وکارها اظهار کرد: برخی از کسب‌وکارها آسیب دیده و با رکود مواجه شده‌اند که لازم است به وضعیت آن‌ها رسیدگی شود.



نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه، از بی‌مدیریتی در تأمین سوخت کامیون‌های درون‌شهری انتقاد کرد و خواستار رفع این مشکل شد.