مجازات اقامت غیرمجاز اتباع خارجی در قلمرو ایران تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی حضوری_ مجازی امروز (یکشنبه ۳ آبان ماه) مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، با پیشنهاد اصلاح کل ماده ۲۳ این طرح موافقت کردند.



طبق این مصوبه، ورود یا اقامت غیر مجاز اتباع خارجی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران که ناشی از عذر موجه یا تاخیر در فرآیند های اداری تمدید مجوز نباشد، علاوه بر ثبت مشخصات زیست سنجی یا بیومتریک مستوجب اخراج از کشور و پرداخت جزای نقدی متناسب با تمکن مالی تا ۱۰ هزار یورو به تشخیص مقام قضایی است.



همچنین اتباع خارجی که به صورت قانونی وارد کشور شده‌اند، در صورت انجام هرگونه اقدام علیه امنیت ملی، نقض نظم عمومی یا اشتغال به فعالیتی که با نوع و محدودیت های مندرج در مجوز اقامت و روادید آنان مغایرت اساسی داشته باشد، مشمول مجازات اخراج و جزای نقدی این ماده خواهند بود.



در تبصره این ماده آمده است که تبعه خارجی که در قلمرو ایران مرتکب جرم تعزیری دیگری می‌شود، یک درجه تشدید خواهد شد.