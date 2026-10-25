آسفالت ۲ هزار مترمربع معابر روستاهای شاهرود با اعتبار ۲۴ میلیارد ریال

حمید رضا همتی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای عملیات آسفالت دو هزار مترمربع معابر روستاهای بیدستان و جعفرآباد شهرستان شاهرود خبر داد و بیان کرد: این طرح با اعتباری بالغ بر ۲۴ میلیارد ریال و با هدف بهسازی معابر و بهبود شرایط تردد ساکنان روستاها اجرا شده است.

وی با اشاره به تداوم اجرای طرح‌های عمرانی در مناطق روستایی استان سمنان اظهار کرد: بهسازی معابر و توسعه زیرساخت‌های روستایی از جمله اقداماتی که در راستای ارتقای کیفیت زندگی روستاییان دنبال می‌شود.

مدیرکل بنیاد مسکن استان سمنان با بیان اینکه در سال‌های گذشته نیز عملیات زیرسازی و آسفالت در روستاهای بیدستان و جعفرآباد انجام شده است، ادامه داد: مجموع اعتبارات هزینه شده برای اجرای این اقدامات عمرانی در این دو روستا به بیش از ۴۵ میلیارد ریال رسیده است.

همتی خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌های بهسازی معابر روستایی با هدف تسهیل تردد، بهبود وضعیت زیرساخت‌ها و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای زندگی ساکنان روستاها ادامه دارد.