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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۹

مرتس: اعتماد اروپایی‌ها به اتحادیه اروپا کاهش یافته است

مرتس: اعتماد اروپایی‌ها به اتحادیه اروپا کاهش یافته است

صدراعظم آلمان با اذعان به کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های اتحادیه اروپا، بر ضرورت اتخاذ اقدامات عملی برای حل مشکلات کشورهای اروپایی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «فریدریش مرتس» صدراعظم آلمان در یک نشست حزبی گفت بسیاری از مردم دیگر به سیاست‌های اتحادیه اروپا و خود این اتحادیه اعتماد ندارند.

وی افزود: کشورهای اروپایی و آلمان در حال حاضر با چالش‌های بزرگی روبه‌رو هستند. در چنین شرایطی، مقام‌های اروپایی نباید به بیان و تشریح مشکلات بسنده کنند، بلکه باید برای حل آنها به اقدامات عملی روی آورند.

اظهارات مرتس در شرایطی مطرح می‌شود که دولت آلمان و نهادهای اتحادیه اروپا با چالش هایی مثل هزینه‌های بالای انرژی، بوروکراسی و اختلاف‌نظر درباره اولویت‌های اقتصادی و بودجه مشترک اروپا روبه‌رو هستند.

کد مطلب 6989092

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