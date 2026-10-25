به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «فریدریش مرتس» صدراعظم آلمان در یک نشست حزبی گفت بسیاری از مردم دیگر به سیاست‌های اتحادیه اروپا و خود این اتحادیه اعتماد ندارند.

وی افزود: کشورهای اروپایی و آلمان در حال حاضر با چالش‌های بزرگی روبه‌رو هستند. در چنین شرایطی، مقام‌های اروپایی نباید به بیان و تشریح مشکلات بسنده کنند، بلکه باید برای حل آنها به اقدامات عملی روی آورند.

اظهارات مرتس در شرایطی مطرح می‌شود که دولت آلمان و نهادهای اتحادیه اروپا با چالش هایی مثل هزینه‌های بالای انرژی، بوروکراسی و اختلاف‌نظر درباره اولویت‌های اقتصادی و بودجه مشترک اروپا روبه‌رو هستند.