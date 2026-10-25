به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، شرکت دانش‌بنیان معیار دانش پارس با اتکا به دانش تخصصی، تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته و ظرفیت‌های فنی خود، برنامه آزمون مهارت اندازه‌گیری موم در روغن زیتون را ارائه کرده است.

این برنامه با هدف ارزیابی عملکرد آزمایشگاه‌ها در سنجش یکی از شاخص‌های مهم کیفیت و اصالت روغن زیتون، امکان بررسی و مقایسه نتایج اندازه‌گیری و شناسایی زمینه‌های بهبود در فرآیندهای آزمون را فراهم می‌کند.

آزمون مهارت یکی از ابزارهای تخصصی ارزیابی عملکرد آزمایشگاه‌هاست که از طریق مقایسه نتایج حاصل از اندازه‌گیری یک نمونه، به بررسی میزان دقت و هم‌خوانی عملکرد آزمایشگاه‌های شرکت‌کننده کمک می‌کند. بهره‌گیری از این سازوکار، امکان شناسایی خطاهای احتمالی در روش‌های اندازه‌گیری، بررسی عملکرد تجهیزات و فرآیندهای آزمون و بهبود مستمر کیفیت نتایج را فراهم می‌سازد. افزایش قابلیت اعتماد به نتایج آزمایشگاهی نیز زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر تولیدکنندگان، نهادهای نظارتی و سایر فعالان زنجیره تأمین و عرضه محصولات غذایی را تقویت می‌کند.

اندازه‌گیری موم در روغن زیتون از جمله آزمون‌های تخصصی مورد استفاده در بررسی ویژگی‌های کیفی و اصالت این محصول است. مطابق روش تحلیلی شورای بین‌المللی زیتون، تعیین میزان موم و استرهای اتیلی اسیدهای چرب با استفاده از کروماتوگرافی گازی موئینه انجام می‌شود.

نتایج این اندازه‌گیری در کنار سایر شاخص‌های شیمیایی، می‌تواند به تمایز روغن زیتون از روغن تفاله زیتون، ارزیابی کیفیت برخی روغن‌های زیتون فرابکر و شناسایی مخلوط‌سازی‌های نامتعارف کمک کند. از این رو، اطمینان از صحت و دقت اندازه‌گیری این شاخص، بخشی از فرآیند ارتقای نظام ارزیابی کیفیت و اصالت روغن زیتون به شمار می‌رود.