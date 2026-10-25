سیاست اقتصادی جدید نتانیاهو؛ هشدارها درباره انزوای مالی اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عرب ۴۸، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در پی گسترش تحریم‌های بین‌المللی احتمالی مرتبط با شهرک‌سازی، استفاده از ارزهای دیجیتال برای دور زدن این تحریم‌ها را مطرح کرده است. این پیشنهاد با مخالفت صریح بانک اسرائیل و انتقاد شدید کارشناسان اقتصادی و بانکی روبه‌رو شده است.

طرح جدید بنیامین نتانیاهو که با ادعای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی احتمالی علیه بانک‌های اسرائیلی مطرح شده، با موج گسترده‌ای از انتقادها در محافل اقتصادی و بانکی روبه‌رو شد. کارشناسان این پیشنهاد را از نظر عملی غیرقابل اجرا دانسته و درباره پیامدهای آن برای سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی و ثبات اقتصادی هشدار داده‌اند.

نگرانی صهیونیست‌ها از تحریم بین المللی این رژیم پس از آن مطرح شد که آن انگلیس با مشارکت ۱۲ کشور غربی و اروپایی، اعلام کردند که تحریم‌هایی را در رابطه با تروریسم یهودی و فعالیت‌های شهرک‌سازی در کرانه باختری اشغالی، اعمال می‌کنند.

اگرچه کارشناسان درباره میزان خسارت‌های تحریم‌های جدید علیه رژیم صهیونیستی نظرات متفاوتی دارند، اما متفق القول هستند که طرح نتانیاهو در خصوص ارزهای دیجیتال گرچه می تواند ابزار فنی‌ برای انتقال پول فراهم کنند، اما تحریم‌ها را لغو نمی‌کنند و جایگزین اعتماد، روابط بانکی و مناسبات تجاری موردنیاز برای ادامه فعالیت اقتصادی نمی‌شود.

بانک اسرائیل نیز معتقد است مسئولیت کابینه در وهله نخست، تلاش برای جلوگیری از اعمال چنین تحریم‌هایی است.

تحریم‌های احتمالی، بانک‌های اسرائیل را تهدید می‌کند

تهدید اعمال تحریم‌ها در اعتراض کشورهای اروپایی نسبت به افزایش تروریسم شهرک‌نشینان در کرانه باختری و پیشبرد طرح‌های جدید شهرک‌سازی از سوی کابینه رژیم صهیونیستی مطرح می‌شود. یکی از مهم‌ترین این طرح‌ها، پروژه ساخت‌وساز در منطقه E۱ در نزدیکی شهرک «معالیه آدومیم» است که می‌تواند شمال کرانه باختری را از جنوب آن جدا کند.

اد میلبند، وزیر امور خارجه بریتانیا، در اوایل ماه سپتامبر از برنامه‌هایی برای ممنوعیت واردات محصولات شهرک‌ها و اتخاذ اقداماتی علیه شرکت‌ها و افرادی خبر داده بود که خدمات ساختمانی، زیرساختی و تأمین مالی املاک را برای گسترش شهرک‌سازی ارائه می‌کنند. هنوز دامنه تحریم‌های احتمالی مشخص نیست. ممکن است این تحریم‌ها فعالیت‌های بانکی مرتبط با تأمین مالی شهرک‌سازی را هدف قرار دهند، بدون آنکه لزوماً محدودیت‌های فراگیری علیه کل بخش بانکی اسرائیل اعمال شود.

بااین‌حال، نگرانی اصلی این است که آثار تحریم‌ها به روابط بانک‌های اسرائیلی با مؤسسات مالی خارجی نیز گسترش یابد و انتقال پول و پرداخت‌هایی را مختل کند که شرکت‌ها برای واردات، صادرات و جذب سرمایه‌گذاری به آن‌ها وابسته‌اند.

هشدار درباره فروپاشی تجاری اسرائیل و فرار سرمایه‌ ها

رون تومر، رئیس پیشین اتحادیه صنعتگران اسرائیل، هشدار داد که ناتوانی شرکت‌ها در دریافت و پرداخت‌ها از مسیرهای معمول می‌تواند به فروپاشی صادرات و واردات رژیم صهیونیستی منجر شود.

تومر معتقد است سناریویی که نتانیاهو مطرح کرده است، ممکن است اسرائیل را به سمت انزوای تجاری، کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و افت تولید سوق دهد.

یاروم آریاف، مدیرکل پیشین وزارت دارایی اسرائیل، این اظهارات را «زنگ خطری بلند و هشداردهنده» توصیف کرد و درباره کاهش رتبه اعتباری، فرار سرمایه و خروج نیروهای متخصص هشدار داد. وی همچنین تأکید کرد که اگر اعتماد به نظام مالی رژیم صهیونیستی متزلزل شود، درآمد خانوارها نیز آسیب خواهد دید.

یائیر زیمون، استاد اقتصاد دانشگاه تل‌آویو، نیز بر وابستگی شرکت‌های فناوری، صنایع های‌تک و صندوق‌های سرمایه‌گذاری به نظام بانکی بین‌المللی و شبکه‌های پیام‌رسانی مالی، از جمله سوئیفت، تأکید کرد. وی هشدار داد که جایگزین کردن این شبکه‌ها با ارزهای نوسان‌پذیر می‌تواند نرخ برابری شکل را تهدید کند، تورم را افزایش دهد و واردات کالاهای اساسی، دارو و انرژی را مختل سازد.

شیمون شطریت، وزیر پیشین اقتصاد و برنامه‌ریزی، نیز هشدار داد که پیامدهای تحریم‌ها ممکن است به بخش‌هایی گسترش یابد که مستقیماً هدف تحریم قرار نگرفته‌اند.

ارآن یشایف، اقتصاددان، به خطر دیگری اشاره کرد: اظهارات خود نتانیاهو ممکن است بازارهای جهانی را نگران کند و احتمال تشدید تحریم‌ها را افزایش دهد، به‌جای آنکه به مهار پیامدهای آن‌ها کمک کند.

انتقادات سیاسی در آستانه انتخابات

انتقادها علیه مدل اقتصادی جدید نتانیاهو، به مخالفان سیاسی وی نیز گسترش یافت. گادی آیزنکوت، رئیس حزب «یاشار»، پیشنهاد نتانیاهو را مورد حمله قرار داد و پرسید که اگر استفاده از مسیرهای بانکی معمول امکان‌پذیر نباشد، شرکت‌های فناوری اسرائیل چگونه می‌توانند سرمایه‌گذاری خارجی دریافت کنند یا معاملات بین‌المللی خرید و تملک شرکت‌ها را به انجام برسانند؟

وی هشدار داد که چنین سناریویی ممکن است به از دست رفتن مشاغل و کاهش منابع در دسترس برای حوزه‌های بهداشت و آموزش منجر شود.

آیزنکوت معتقد است نتانیاهو در حال پیشنهاد سازگار شدن با انزوای بین‌المللی است؛ انزوایی که سیاست‌های خود او در تعمیق آن نقش داشته‌اند.