به گزارش خبرنگار مهر، مسئول ویژه‌برنامه «لاله‌های مادری» در استان بوشهر ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران ، با اعلام این خبر اظهار کرد: این برنامه که زیرمجموعه سومین کنگره ملی سرداران، امیران و دو هزار شهید استان بوشهر است، از سال اول با هدف ترویج و تقویت روحیه ایثار و شهادت در میان دانش‌آموزان و دانشجویان، معرفی شهدای استان و تقویت رابطه مردمی این قشر با فضای گلزار شهدا و شهدای مدفون در گلزار شهدای بوشهر برگزار شد.

محمد بریدانی افزود: یکی دیگر از اهداف مهم این برنامه، ایجاد فضای همدلی و همکاری میان هیئت‌ها و مجموعه‌های فعال در حوزه ایثار و شهادت بود که در شهر بوشهر جای آن خالی بود و بحمدالله تا حدی در این زمینه موفق شدیم.

همکاری خالصانه بیش از ۱۰ مجموعه مردمی ذیل یک پرچم واحد

بریدانی تصریح کرد: بیش از ۱۰ مجموعه مردمی، از نظر لجستیکی، امکانات، مالی و نیروی انسانی، بدون هیچ لوگو و نشانه‌ای و تنها ذیل عنوان «لاله‌های مادری» خالصانه در کنار یکدیگر همکاری کردند و همین اخلاص و تلاش، استقبال خوب مردمی را در یکی دو سال اخیر به همراه داشت.

فضاسازی متفاوت و جذاب برای نسل جوان

وی با اشاره به ویژگی‌های محتوایی و اجرایی برنامه گفت: تلاش شد فضایی متفاوت و جذاب برای دانش‌آموزان و دانشجویان ایجاد شود؛ از نظر محتوا، فضاسازی و دکور، سبک و نوع اجرا متفاوت از یادواره‌های معمول بود. فضای کرسی‌خوانی در گلزار شهدا ایجاد شد و نمایشگاه بصری گسترده‌ای به مساحت تقریباً هزار متر مربع در حیاط برگزار شد.

گسترش برنامه به تمام شهرستان‌های استان با استیج سیار

بریدانی ادامه داد: سال گذشته با همفکری گروه‌های مردمی پشت صحنه برنامه، هدف‌گذاری شد که امسال این برنامه در همه گلزارهای شهدای شهرستان‌های استان بوشهر برگزار شود تا کل استان به مدت دو هفته درگیر این فضا شود، روحیه ایثار و شهادت در سراسر استان گسترش یابد و فضای معنوی شهدایی در استان رونق پیدا کند.

وی افزود: با توجه به اتفاقات کشور و بحث جنگ و اجتماعات، تأکید رهبری بر گسترش و تقویت میادین و اجتماعات بود و ما طبق فرمایشات رهبری سعی کردیم برنامه را به گونه‌ای طراحی کنیم که به تقویت میادین، تقویت روحیه ایثار و شهادت و پررنگ‌تر و پررونق‌تر شدن میادین کمک کند.

حضور راویان کشوری و مداحان مطرح استان در سیزده شب

وی خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی انجام‌شده، استیج سیاری آماده‌سازی شده که روی کفی قرار می‌گیرد و راویان مطرح کشوری از جمله حاج آقای جوش‌خانیان، حاج حسین کاجی، حاج آقای نادر، حاج آقای میرعلی اکبریه، آقای هاشم‌پور و آقای وکیل‌پور، نماینده ویژه مقام معظم رهبری در شهرستان‌ها، همراه با آقای دربندی و مداحان مطرح استان در آن حضور خواهند داشت. همچنین دو شهید گمنام کاروان را همراهی خواهند کرد و این استیج سیار به مدت سیزده شب در مراکز شهرستان‌های استان مستقر خواهد شد و اجتماعات ویژه‌برنامه «لاله‌های مادری» در هر شهرستان برگزار می‌شود.

تلاش شبانه‌روزی خادمان شهدا و قدردانی از مجموعه‌های همکار

بریدانی با تقدیر از تلاش خادمان شهدا گفت: بیش از دو هفته است که دوستان به صورت شبانه‌روزی درگیر هماهنگی‌های استانی و شهرستانی و آماده‌سازی استیج سیار هستند و از خانه، زندگی و وقت خود گذشته‌اند تا این برنامه به بهترین وجه برگزار شود.

وی همچنین از همکاری شایسته دبیر و متولیان سومین کنگره ملی سرداران، امیران و دو هزار شهید استان بوشهر، ائمه جمعه، سازمان تبلیغات، گروه‌های مردمی، هیئت‌های مردمی، کمیته خادم‌الشهدای استان و آقای دهقان قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که این برنامه با اخلاص دوستان به نحو احسن برگزار شود و اهداف مورد نظر محقق شود.

این برنامه امسال با رویکردی متفاوت، استفاده از استیج سیار، حضور دو شهید گمنام و راویان مطرح کشوری، به مدت سیزده شب در مراکز شهرستان‌های استان اجرا خواهد شد.

