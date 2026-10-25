  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۳۴

حمایت از طرح‌های بهینه‌سازی بر مبنای صرفه‌جویی واقعی انرژی

حمایت از طرح‌های بهینه‌سازی بر مبنای صرفه‌جویی واقعی انرژی

رئیس سازمان بهینه‌سازی انرژی گفت: حمایت از طرح‌های بهینه‌سازی بر اساس میزان صرفه‌جویی واقعی است، نه هزینه خرید و تعویض تجهیزات.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی، اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، در نشست با اعضای هیئت‌مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، چهار محور وضعیت مصرف انرژی، یارانه‌ها، شناسایی عوامل مؤثر بر مصرف و نحوه اجرای ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت را از اولویت‌های همکاری پژوهشی و اجرایی عنوان کرد.

وی با تأکید بر ضرورت بررسی فاصله وضعیت فعلی مصرف انرژی با اهداف برنامه هفتم، خواستار مقایسه شاخص‌های ایران با کشورهای همسایه و دارای شرایط مشابه شد و گفت: مطالعات باید با تفکیک بخش‌های مصرف‌کننده، ظرفیت واقعی کاهش مصرف و مسیر دستیابی به اهداف تعیین‌شده را مشخص کند.

سقاب اصفهانی همچنین بررسی شیوه تخصیص یارانه‌های انرژی، تجربه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و نقش عوامل قیمتی و غیرقیمتی در الگوی مصرف را ضروری دانست و بر ارزیابی این موضوعات در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تأکید کرد.

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با اشاره به ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، معیار حمایت از طرح‌های بهینه‌سازی را میزان صرفه‌جویی واقعی و قابل‌اندازه‌گیری دانست و تأکید کرد: حمایت سازمان صرفاً به خرید یا تعویض تجهیزاتی مانند بخاری و کولر محدود نمی‌شود، بلکه نتیجه اجرای این اقدامات در کاهش مصرف انرژی ملاک خواهد بود.

کد مطلب 6989099
طیبه بیات

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها