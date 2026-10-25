به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی، اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، در نشست با اعضای هیئت‌مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، چهار محور وضعیت مصرف انرژی، یارانه‌ها، شناسایی عوامل مؤثر بر مصرف و نحوه اجرای ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت را از اولویت‌های همکاری پژوهشی و اجرایی عنوان کرد.

وی با تأکید بر ضرورت بررسی فاصله وضعیت فعلی مصرف انرژی با اهداف برنامه هفتم، خواستار مقایسه شاخص‌های ایران با کشورهای همسایه و دارای شرایط مشابه شد و گفت: مطالعات باید با تفکیک بخش‌های مصرف‌کننده، ظرفیت واقعی کاهش مصرف و مسیر دستیابی به اهداف تعیین‌شده را مشخص کند.

سقاب اصفهانی همچنین بررسی شیوه تخصیص یارانه‌های انرژی، تجربه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و نقش عوامل قیمتی و غیرقیمتی در الگوی مصرف را ضروری دانست و بر ارزیابی این موضوعات در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تأکید کرد.

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با اشاره به ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، معیار حمایت از طرح‌های بهینه‌سازی را میزان صرفه‌جویی واقعی و قابل‌اندازه‌گیری دانست و تأکید کرد: حمایت سازمان صرفاً به خرید یا تعویض تجهیزاتی مانند بخاری و کولر محدود نمی‌شود، بلکه نتیجه اجرای این اقدامات در کاهش مصرف انرژی ملاک خواهد بود.