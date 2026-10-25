آغاز اجرای نمایش «شول/با/سی» در تماشاخانه هامون

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «شول/با/سی» به نویسندگی و کارگردانی عقیل زمانی و با مشاوره کارگردانی مهتاب تبریزی، از ۴ تا ۱۴ آبان‌ در سالن دوم تماشاخانه هامون روی صحنه می‌رود.

عقیل زمانی تهیه‌کنندگی این اثر نمایشی را بر عهده دارد.

امیرعلی برمکی، امیررضا جاور، عسل چرمچی، آهو حسن‌زاده، آرین راد، سایه سرائیان، آریا صادقی، ارشیا صادقی، دیانا فتاحی، مریم کهریزی، مهسا مناری‌زاده و علی نوروزی، به ترتیب حروف الفبا، بازی‌دهندگان این نمایش هستند.

مهسا مناری‌زاده مدیر تولید، بهاره شهسوار منشی صحنه، سمیرا گودرزی مسئول برنامه‌ریزی، مهتاب تبریزی طراح عروسک و لباس، کامران نجفی طراح نور، کیمیا نادری و آریا صادقی مسئولان گرافیک، مینا پیروزیان مشاور رسانه و مهدی صادق‌عمل مسئول صدا، دیگر عوامل اجرایی نمایش «شول/با/سی» هستند.

این نمایش از ۴ تا ۱۴ آبان‌، ساعت ۱۸:۳۰ و با مدت‌زمان اجرای ۴۵ دقیقه در سالن دوم تماشاخانه هامون میزبان مخاطبان خواهد بود.

علاقه‌مندان می‌توانند بلیت نمایش «شول/با/سی» را از طریق سایت تیوال تهیه کنند.