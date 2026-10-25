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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۲۵

قهرمانی شطرنج‌باز میبدی در رقابت‌های هفته تربیت بدنی

قهرمانی شطرنج‌باز میبدی در رقابت‌های هفته تربیت بدنی

یزد- رئیس اداره ورزش و جوانان میبد از قهرمانی سهیل سجادی، شطرنج‌باز میبدی، در رقابت‌های هفته تربیت بدنی و ورزش با حضور بیش از ۵۰ شطرنج‌باز از چند شهرستان کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل ورزش و جوانان استان یزد، علی ابراهیمی اظهار کرد: مسابقات شطرنج به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش، با حضور بیش از ۵۰ شطرنج‌باز از شهرستان‌های یزد، میبد، اردکان، تهران، درود و خرم‌آباد در مجموعه ورزشی شهیدیه میبد برگزار شد.

وی هدف از برگزاری این رقابت‌ها را توسعه ورزش شطرنج و فراهم‌کردن فرصت رقابت میان شطرنج‌بازان شهرستان‌های مختلف عنوان کرد و افزود: شرکت‌کنندگان در این مسابقات طی هفت دور و به روش سوئیسی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

رئیس اداره ورزش و جوانان میبد ادامه داد: در پایان این رقابت‌ها، سهیل سجادی از میبد با کسب ۶ امتیاز به مقام قهرمانی رسید و محسن زارع با ۵.۵ امتیاز عنوان نایب‌قهرمانی را کسب کرد.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: مبین حسنی، عرفان شیرازی‌زاده و امیرعابس اخگری، هر سه از یزد، نیز به‌ترتیب مقام‌های سوم تا پنجم این دوره از مسابقات را به دست آوردند.

کد مطلب 6989104

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