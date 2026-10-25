به گزارش خبرگزاری مهر، خلیلی وجود ۲هزار و ۲۰۰ شرکت تعاونی در استان با ۹۵هزار عضو و قابلیت ایجاد فرصت شغلی برای ۲۰هزار نفر را یادآور شد و ادامه داد: باید تلاش‌های لازم از سوی دستگاه‌های اجرایی در راستای استفاده از این ظرفیت‌ها و تحقق اشتغال صورت گیرد.

وی هدایت تعاونی‌ها به سمت سرمایه‌گذاری را مورد تاکید قرار داد و گفت: ۳۲۴ فرصت سرمایه‌گذاری در استان احصا شده و با توجه به اینکه انجام ۴۵درصد سرمایه‌گذاری به دست تعاونی‌ها مورد تأکید است، باید تعاونی‌ها در این راستا مشارکت داده شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل توسعه شرکت‌های تعاونی در حوزه‌های اقتصادی را ضروری دانست و افزود: توسعه شبکه تعاونی در منطقه ویژه و منطقه آزاد از جمله اولویت‌های استان بوده و باید ثبت این شرکت‌ها در منطقه ویژه و آزاد به‌صورت جدی پیگیری شود.

خلیلی اهتمام نیروی انسانی در اجرایی شدن سند توسعه تعاونی‌ها را در استان یادآور شد و خواستار استفاده از نیروی انسانی متعهد و باتجربه برای اجرایی شدن قوانین مرتبط با توسعه تعاون شد.