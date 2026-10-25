۲۰۵ پرونده وارده به شورای حل اختلاف دزفول و رامشیر به سازش رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحمید امانت‌بهبهانی ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه ای با اشاره به عملکرد ۱۷ شعبه شورای حل اختلاف دزفول، گفت: بر اساس آمار ثبت‌شده، در مجموع ۱۷۷ پرونده با توافق طرفین به صلح و سازش انجامیده است.

وی اظهار کرد: شعبه چهار با ۱۸پرونده و شعب یک، سه و هفت هرکدام با ۱۴ پرونده و شعبه ۱۵ با ۱۳ پرونده، در رتبه‌های اول قرار دارند.

امانت بهبهانی با تأکید بر اهمیت صلح و سازش در حل‌وفصل اختلافات، خاطرنشان کرد: توافق میان طرفین از طریق گفتگو و سازش می‌تواند زمینه پایان اختلافات و جلوگیری از تداوم منازعات را فراهم کند. در این مسیر، تلاش اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف برای نزدیک‌کردن دیدگاه‌های طرفین، نقش مؤثری در تحقق سازش دارد.

رئیس شورای حل اختلاف استان خوزستان همچنین از حصول صلح و سازش در ۲۸ پرونده حقوقی و کیفری در شورای حل اختلاف شهرستان رامشیر طی مدت مشابه خبر داد و اظهار کرد: تلاش اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف برای ایجاد زمینه گفتگو، نزدیک‌کردن دیدگاه‌های طرفین و دستیابی به توافقی مورد قبول طرفین، نقش مؤثری در حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات دارد.

امانت‌بهبهانی توسعه فرهنگ گذشت و تفاهم را از عوامل مؤثر در کاهش تنش‌های اجتماعی دانست و تصریح کرد: فراهم‌کردن زمینه مصالحه میان طرفین اختلاف، علاوه بر جلوگیری از تداوم منازعات، فرصت دستیابی به راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز در چارچوب قانون را افزایش می‌دهد.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم تلاش اعضا و کارکنان شورای حل اختلاف شهرستان رامشیر و تقویت فرهنگ گفتگو و گذشت، زمینه سازش در پرونده‌های بیشتری فراهم شود و اختلافات با توافق طرفین به پایان برسد.