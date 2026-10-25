به گزارش خبرگزاری مهر، در این کاروان چهرههایی همچون حجتالاسلام علیرضا پناهیان، حسین یکتا، وحید یامینپور، راحله امینیان و جواد قارایی، ایمان قیاسی، نجم الدین شریعتی، حامد همایون، نیکبخت واحدی، محسن مسلمان، محمد انصاری، محسن بنگر، محسن خلیلی، مهدی امیرآبادی، عادل کلاه کج ، علی شیری و ... حضور دارند و قرار است در برنامههای مختلف فرهنگی، رسانهای و ورزشی مشارکت کنند.
برگزاری دیدار فوتبال میان ستارگان دهه ۶۰ و تیم منتخب سیستان و بلوچستان و همچنین تولید و اجرای برنامههای تلویزیونی پرمخاطبی همچون «محفل»، «مل مل»،«سمت خدا»،«قرارگاه جنگ»،«زمانه»،«سلام صبح بخیر»،«گزارش ورزشی»،«فوتبال برتر»،«انارستان»،«طبیب» و... از جمله برنامههای این کاروان در استان است.
این حرکت فرهنگی و رسانهای با هدف بازتاب روایتهای مقاومت مردم سیستان و بلوچستان و معرفی ظرفیتها و جلوههای همبستگی این استان اجرا میشود.
کاروان «روایت مقاومت دلیران» با حضور جمعی از چهرههای شناختهشده فرهنگی، هنری، ورزشی و رسانهای وارد استان سیستان و بلوچستان شد تا جلوههایی از ایستادگی وهمبستگی این خطه را به تصویز بکشد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در این کاروان چهرههایی همچون حجتالاسلام علیرضا پناهیان، حسین یکتا، وحید یامینپور، راحله امینیان و جواد قارایی، ایمان قیاسی، نجم الدین شریعتی، حامد همایون، نیکبخت واحدی، محسن مسلمان، محمد انصاری، محسن بنگر، محسن خلیلی، مهدی امیرآبادی، عادل کلاه کج ، علی شیری و ... حضور دارند و قرار است در برنامههای مختلف فرهنگی، رسانهای و ورزشی مشارکت کنند.
نظر شما