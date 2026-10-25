به گزارش خبرگزاری مهر، در این کاروان چهره‌هایی همچون حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان، حسین یکتا، وحید یامین‌پور، راحله امینیان و جواد قارایی، ایمان قیاسی، نجم الدین شریعتی، حامد همایون، نیکبخت واحدی، محسن مسلمان، محمد انصاری، محسن بنگر، محسن خلیلی، مهدی امیرآبادی، عادل کلاه کج ، علی شیری و ... حضور دارند و قرار است در برنامه‌های مختلف فرهنگی، رسانه‌ای و ورزشی مشارکت کنند.



برگزاری دیدار فوتبال میان ستارگان دهه ۶۰ و تیم منتخب سیستان و بلوچستان و همچنین تولید و اجرای برنامه‌های تلویزیونی پرمخاطبی همچون «محفل»، «مل مل»،«سمت خدا»،«قرارگاه جنگ»،«زمانه»،«سلام صبح بخیر»،«گزارش ورزشی»،«فوتبال برتر»،«انارستان»،«طبیب» و... از جمله برنامه‌های این کاروان در استان است.



این حرکت فرهنگی و رسانه‌ای با هدف بازتاب روایت‌های مقاومت مردم سیستان و بلوچستان و معرفی ظرفیت‌ها و جلوه‌های همبستگی این استان اجرا می‌شود.