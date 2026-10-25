موافقت با انتقال بیش از ۲ هزار و ۸۷۳ تن پسماند صنعتی و پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رستگاری، ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از بررسی ۱۳۲ درخواست صدور مجوز پسماند در مهرماه سال جاری خبر داد و گفت: مجموع وزن پسماندهای ثبت‌شده در این درخواست‌ها به سه میلیون و ۷۶۹ هزار و ۵۰۱ کیلوگرم رسید.

وی افزود: پس از بررسی درخواست‌ها، با انتقال دو میلیون و ۸۷۳ هزار و ۹۲۵ کیلوگرم پسماند موافقت شد که از این میزان، دو میلیون و ۶۸۸ هزار و ۵۱۵ کیلوگرم پسماند صنعتی و ۱۸۵ هزار و ۴۱۰ کیلوگرم پسماند پزشکی است.

رستگاری با اشاره به ضرورت نظارت بر فرایند انتقال و دفع اصولی پسماندها اظهار کرد: از مجموع پسماندهایی که مجوز انتقال آن‌ها صادر شده است، تاکنون ۱۳ هزار و ۹۶۵ کیلوگرم به مراکز مجاز منتقل شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست تهران با تأکید بر لزوم رعایت ضوابط و مقررات زیست‌محیطی در تمامی مراحل مدیریت پسماند تصریح کرد: واحدهای صنعتی موظف‌اند درخواست انتقال پسماندهای خود را از طریق سامانه مربوطه ثبت کنند و پس از بررسی کارشناسی و دریافت مجوزهای لازم، پسماندها را به مراکز مجاز انتقال دهند.

وی خاطرنشان کرد: ساماندهی فرایند صدور مجوزها و نظارت بر انتقال پسماندها به مراکز مجاز، نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات زیست‌محیطی و مدیریت اصولی پسماندهای صنعتی و پزشکی دارد.