فیلم سینمایی «عشق ما را خواهد برد» در گرمسار کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری فیلم سینمایی «عشق ما را خواهد برد» به کارگردانی بابک نبی‌زاده و تهیه‌کنندگی سیدجلال چاوشیان، با حضور فرماندار گرمسار در ابتدای جاده گردشگری بنه‌کوه آغاز شد.

علی همتی، فرماندار گرمسار، به همراه محسن فدایی‌باش، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان، ظهر یکشنبه با حضور در محل فیلمبرداری، از روند آغاز تولید این اثر سینمایی و فعالیت گروه سازنده بازدید کردند.

همتی در این بازدید با کارگردان، تهیه‌کننده و دیگر عوامل فیلم به گفت‌وگو پرداخت و بر اهمیت حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و هنری در شهرستان گرمسار تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی گرمسار، حضور گروه‌های فیلمسازی در این شهرستان را فرصتی برای معرفی جاذبه‌های گردشگری منطقه دانست.

فیلم سینمایی «عشق ما را خواهد برد» قرار است در لوکیشن‌های مختلف شهرستان گرمسار، از جمله منطقه نمونه گردشگری بنه‌کوه، تصویربرداری شود.

ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی بنه‌کوه می‌تواند بستری مناسب برای معرفی جاذبه‌های گردشگری گرمسار در قالب آثار سینمایی فراهم کند.