امر به معروف و نهی از منکر فضای غالب در ادارات باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالفضل احمدی، ظهر یکشنبه در جمع دبیران شوراهای امر به معروف و نهی از منکر دستگاه‌های اجرایی استان که با حضور نماینده ولی فقیه در دفتر امام جمعه شهرکرد برگزار شد با تسلیت شهادت حضرت صدیقه طاهره (س) و اشاره به اهمیت جایگاه فریضتین امر به معروف و نهی از منکر از نگاه قرآن و روایات، اظهار کرد: این بانوی بزرگوار در خطبه‌ای بعد از رحلت پدر بزرگوارشان، به این واجب دینی اشاره دارند و آن را برای مصلحت عمومی جامعه لازم می‌دانند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه امر به معروف و نهی از منکر بنا بر معارف قرآنی و روایی ضامن یک جامعه امن و کسب و کار حلال است، ادامه داد: بر طبق تأکیدات اهل بیت علیهم السلام، اقامه واجبات، ستاندن داد مظلوم از ظالم، احقاق حقوق مردم و ساماندهی جامعه در پرتو این فریضتین الهی محقق خواهد شد.

احمدی امر به معروف و نهی از منکر مسئولان را مورد تأکید قرار داد و بیان کرد: امام شهیدمان مهم‌ترین امر به معروف و نهی از منکر را مربوط به حوزه مسئولان می‌دانستند و همواره قائل بودند که مردم باید مسئولان را امر به معروف کنند و مسئولان نیز باید خود را در معرض نقد و بررسی قرار دهند همچنان که قانون اساسی نیز بر این حق مردم، صحه می‌گذارد.

وی با تصریح اینکه مهم‌ترین رسالت ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز ناظر بر احیای این واجب فراموش شده هم در ساحت قلبی و لسانی و هم عملی است، گفت: از شوراهای امر به معروف و نهی از منکر ادارات نیز انتظار می‌رود که این فرهنگ را با شرایط و احکام و لوازمش در درون سازمان خود نهادینه سازند.

احمدی با یادآوری اینکه فضای امر به معروف ادارات باید فضایی غالب باشد و کارکنان نسبت به یکدیگر، مدیر دستگاه و ارباب رجوع احساس مسئولیت کنند، توضیح داد: این تذکرات نه تنها اشکال ندارد بلکه اگر از روی مسئولیت‌پذیری و دلسوزی باشد، خدمت است.

این مدرس حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: امر به معروف یک امر بازدارنده و نگهدارنده و حقیقتاً یک پیشگیری و درمان است؛ به تعبیر امام شهید، هدف انبیای الهی و در امتداد آن، انقلاب اسلامی ایجاد حیات طیبه برای بشریت است که تامین‌کننده این هدف، امر به معروف و نهی از منکر آحاد جامعه است.

احمدی در ادامه، به قرائت فهرست وظایف و مسئولیت‌ها و انتظارات از دبیران شوراهای امر به معروف و نهی از منکر دستگاه‌های اجرایی استان پرداخت.