به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، سباستین لوکورنو نخست وزیر فرانسه از چهار اپراتور بزرگ مخابراتی این کشور خواست برای تعلیق موقت دسترسی مردم به شبکه های اجتماعی آماده باشند. این اقدام پس از اعتراضات ۱۷ و ۱۸ اکتبر و ناآرامی های بعد از آن ارائه شده است.

بر اساس این گزارش، مقامات فرانسوی مدعی هستند که در جریان این اعتراضات از پلتفرم های فضای مجازی برای هماهنگی اقدامات خشونت آمیز، تبادل اطلاعات درباره اهداف و اطلاع رسانی درباره تحرکات نیروهای امنیتی استفاده شده است.

لوکورنو تاکید کرد که می خواهد در صورت تکرار خشونت های شهری اختیار تعلیق دسترسی به شبکه های اجتماعی را در اختیار داشته باشد. بر اساس درخواست نخست وزیر فرانسه، اپراتورها باید آماده باشند این خدمات را بدون تاخیر و به مدت چند ساعت قطع کنند.

این سازوکار بر فیلتر کردن نام دامنه ها از طریق سامانه دی ان اس (DNS) متکی است. به این ترتیب، این اقدام عمدتا دستگاه های متصل به شبکه های تلفن همراه را هدف قرار می دهد، اما امکان دور زدن آن از طریق استفاده از وی پی ان (VPN) یا اتصال به یک شبکه وای فای وجود دارد.