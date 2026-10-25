حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی الگوهای همدیدی و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: طی پنج روز آینده، آسمان استان تهران کمی ابری تا نیمه‌ابری خواهد بود و در بعضی ساعات افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: بر اساس هشدار سطح زرد شماره ۵۴ مورخ ۲۹ مهر ۱۴۰۵، تا فردا در برخی مناطق استان، به‌ویژه مناطق شمالی، دامنه‌ها و ارتفاعات، در بعضی ساعات رشد ابر و وقوع رگبار باران همراه با رعدوبرق مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی استان تهران با اشاره به شرایط جوی مناطق کوهستانی تصریح کرد: در ارتفاعات و مناطق بالادست، در بعضی ساعات مه و کاهش دید و در ساعات شب یخبندان موقت سطح زمین پیش‌بینی می‌شود.