به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان اورژانس کشور، حسن نوری‌ساری در نشست خبری هفته پیشگیری از مسمومیت‌ها که صبح یکشنبه، سوم آبان‌ماه، در محل وزارت بهداشت برگزار شد، اظهار کرد: بسیاری از مسمومیت‌ها با آموزش و اطلاع‌رسانی مناسب قابل پیشگیری هستند و تشخیص به‌موقع و اقدام صحیح در مواجهه با فرد مسموم، نقش مهمی در کاهش عوارض و مرگ‌ومیر ناشی از این حوادث دارد.

وی با اشاره به تغییر الگوی برخی مسمومیت‌ها در فصل‌های مختلف سال افزود: موارد مسمومیت ناشی از مصرف قارچ‌های سمی معمولاً در فروردین و اردیبهشت‌ماه افزایش می‌یابد. از آنجا که تشخیص قارچ‌های سمی از انواع خوراکی برای افراد عادی دشوار است، مردم باید از مصرف قارچ‌های خودرو که از طبیعت جمع‌آوری می‌شوند، خودداری کنند.

معاون آموزش و اعتباربخشی سازمان اورژانس کشور با هشدار درباره افزایش خطر مسمومیت با مونوکسید کربن در فصل سرما تصریح کرد: این گاز بی‌رنگ و بی‌بو است و علائم اولیه آن، از جمله ضعف، بی‌حالی، تهوع، استفراغ، سرگیجه و خواب‌آلودگی، ممکن است با بیماری‌های معمول اشتباه گرفته شود.

نوری‌ساری با بیان اینکه مونوکسید کربن قدرت قضاوت و تصمیم‌گیری افراد را نیز مختل می‌کند، توضیح داد: فرد مسموم ممکن است به دلیل تغییر وضعیت ذهنی خود، متوجه خطر نشود یا برای دریافت کمک اقدام نکند. به همین دلیل، آگاهی از علائم مسمومیت و شناخت خطرات این گاز اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به آمارهای مطرح‌شده در این نشست گفت: سال گذشته حدود ۸۳۰ نفر و دو سال پیش ۸۵۷ نفر بر اثر مسمومیت با مونوکسید کربن جان خود را از دست دادند. همچنین حدود ۹۲ درصد موارد مسمومیت با این گاز که نیروهای اورژانس به آن‌ها مراجعه کرده‌اند، در منازل رخ داده است.

دکتر نوری‌ساری با تأکید بر ضرورت بررسی وسایل گرمایشی پیش از آغاز فصل سرما اظهار کرد: اطمینان از عملکرد صحیح دودکش‌ها، نصب اصولی بخاری و آبگرمکن و تأمین تهویه مناسب، از مهم‌ترین اقدامات برای پیشگیری از مسمومیت با مونوکسید کربن است. این خطر در خودروها، محیط‌های صنعتی و چادرهای مسافرتی نیز وجود دارد و استفاده از وسایل احتراقی در فضاهای بسته و فاقد تهویه مناسب می‌تواند جان افراد را به خطر بیندازد.

وی با هشدار درباره این تصور اشتباه که بازکردن پنجره به‌تنهایی برای رفع مسمومیت کافی است، افزود: در صورت مشاهده علائم مشکوک در محیط بسته، افراد باید فوراً از محل خارج شوند و با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرند. همچنین نباید بدون اطمینان از ایمن‌بودن محیط، برای کمک به فرد مسموم وارد فضای آلوده شد.

معاون آموزش و اعتباربخشی سازمان اورژانس کشور در بخش دیگری از سخنان خود، درباره اقدامات اولیه در مواجهه با مسمومیت‌ها گفت: وادارکردن فرد مسموم به استفراغ، در همه موارد اقدام مناسبی نیست و بسته به نوع ماده و وضعیت بیمار، ممکن است عوارض خطرناکی به همراه داشته باشد.

نوری‌ساری در پایان تأکید کرد: در مواجهه با موارد مشکوک به مسمومیت، مردم باید از اقدامات خودسرانه پرهیز کنند و با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند تا کارشناسان تریاژ تلفنی اورژانس، متناسب با شرایط بیمار، راهنمایی‌های لازم را ارائه دهند. افزایش آگاهی عمومی، رعایت اصول ایمنی و اقدام به‌موقع می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از مسمومیت‌ها و کاهش مرگ‌ومیر ناشی از آن‌ها داشته باشد.