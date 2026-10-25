به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالفضل بهره‌دار، دبیر انجمن مهندسی حمل‌ونقل ریلی، امروز (یکشنبه، ۳ آبان) در نشست خبری نوزدهمین همایش بین‌المللی حمل‌ونقل ریلی، با بیان اینکه واگذاری لوکوموتیوها به بخش خصوصی یکی از سرفصل‌های اساسی است که طی چند ماه گذشته دنبال شده است، گفت: این اقدام برای نخستین بار در تاریخ راه‌آهن انجام می‌شود و لکوموتیوها به بخش خصوصی واگذار می‌شوند.

وی افزود: تعامل با بخش خصوصی به‌عنوان پیشران فعالیت‌های اقتصادی، از نکات بسیار مهمی است که باید توجه ویژه‌ای به آن داشته باشیم.

دبیر انجمن مهندسی حمل‌ونقل ریلی با اشاره به تداوم فعالیت‌های راه‌آهن بیان کرد: با وجود تمامی موانعی که دشمنان ایجاد کرده‌اند، راه‌آهن همچنان فعال است و فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهد؛ همچنین شاخص‌های کنونی نشان‌دهنده افزایش فعالیت‌ها در این بخش است.

وی با اشاره به اهداف برگزاری نوزدهمین همایش بین‌المللی حمل‌ونقل ریلی ادامه داد: در شرایط کنونی، این رویداد با هدف ساماندهی فعالیت‌ها در جهت توسعه شبکه ریلی کشور و تأمین نیازهای اساسی آن برگزار می‌شود؛ امیدواریم با گردهم آمدن فعالان این حوزه، از ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و توانمندی‌های تمامی دست‌اندرکاران شبکه ریلی استفاده کنیم.

بهره‌دار با تأکید بر اهمیت لجستیک ریل‌پایه اظهار کرد: یکی از ضرورت‌های اصلی امروز، موضوع لجستیک، پیوند آن با حمل‌ونقل و تأثیرگذاری این ارتباط بر فرایندهای بعدی است؛ فرایندهایی که صاحبان کالا و تجارت را به شبکه ریلی مرتبط می‌کند. مجموعه این اقدامات می‌تواند زمینه‌ای برای آینده فراهم کند تا بتوانیم شرکت‌های داخلی و خارجی را برای تقویت حوزه حمل‌ونقل ریلی گرد هم آوریم.

وی یادآور شد: توسعه قطارهای حومه‌ای می‌تواند ظرفیت‌های جدیدی ایجاد کند، رفاه نسبی را افزایش دهد و به کاهش مصرف سوخت و کاهش سفرهای جاده‌ای منجر شود. این موضوع یکی از نکات قابل‌توجه در حوزه حمل‌ونقل ریلی است، تلاش می‌کنیم از ظرفیت‌های داخلی و خارجی برای توسعه این بخش استفاده کنیم.

دبیر انجمن مهندسی حمل‌ونقل ریلی در پایان با تأکید بر اینکه نوزدهمین همایش بین‌المللی حمل‌ونقل ریلی صرفاً به برگزاری یک رویداد محدود نمی‌شود، تصریح کرد: هدف اصلی، ایجاد تبادل نظر و تعامل سازنده میان تمامی دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های متقابل است. در شرایط کنونی، بخش خصوصی نیز یکی از محورهای اصلی این همایش بین‌المللی به شمار می‌رود تا امکان بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های این بخش فراهم شود.