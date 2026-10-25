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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۴۵

دستورعارف برای پذیرش دختران محجبه جمهوری آذربایجان در دانشگاههای ایران

دستورعارف برای پذیرش دختران محجبه جمهوری آذربایجان در دانشگاههای ایران

معاون اول رئیس‌جمهور با قدردانی از رویکرد وزارت علوم در پذیرش دختران محجبه محروم از تحصیل جمهوری آذربایجان، خواستار فراهم شدن زمینه ادامه تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان در ایران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در شبکه اجتماعی نوشت: «ضمن قدردانی از رویکرد هوشمندانه وزارت علوم در استقبال از پذیرش دختران محجبه محروم از تحصیل جمهوری آذربایجان، از وزرای محترم بهداشت و آموزش و پرورش و رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی نیز می‌خواهم برای پذیرش و ادامه تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان آذربایجانی اقدامات لازم را انجام دهند.»

به گزارش مهر، اخیرا دولت جمهوری آذربایجان با وضع قوانینی ضد اسلامی، مانع ورود معلمان، دانش آموزان، دانشویان و اساتید محجبه در مراکز آموزشی این کشور شده است.

کد مطلب 6989144
محسن صمیمی

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    نظرات

    • محمد إوری تینگ IR ۱۶:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۳
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      پاسخ
      خیلی کار قشنگیه

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