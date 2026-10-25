دستورعارف برای پذیرش دختران محجبه جمهوری آذربایجان در دانشگاههای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در شبکه اجتماعی نوشت: «ضمن قدردانی از رویکرد هوشمندانه وزارت علوم در استقبال از پذیرش دختران محجبه محروم از تحصیل جمهوری آذربایجان، از وزرای محترم بهداشت و آموزش و پرورش و رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی نیز می‌خواهم برای پذیرش و ادامه تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان آذربایجانی اقدامات لازم را انجام دهند.»

به گزارش مهر، اخیرا دولت جمهوری آذربایجان با وضع قوانینی ضد اسلامی، مانع ورود معلمان، دانش آموزان، دانشویان و اساتید محجبه در مراکز آموزشی این کشور شده است.