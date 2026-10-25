یوسفی: شهروندان باید بخش عمده خدمات شهرداری را غیرحضوری دریافت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم یوسفی ظهر یکشنبه در آیین تکریم و معارفه شهردار املش که در سالن کانون معصومیه این شهر برگزار شد، با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات شهری، اظهار کرد: هدف اصلی مدیریت شهری، ارائه خدمات مطلوب به مردم و افزایش رضایتمندی شهروندان است و تحقق این هدف، به بهبود شرایط نیروی انسانی و نحوه برخورد کارکنان شهرداری با مردم بستگی دارد.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری گیلان، با اشاره به اهمیت نیروی انسانی در مجموعه شهرداری‌ها تصریح کرد: شهرداری‌ها با تعداد زیادی از کارکنان در بخش‌های مختلف فعالیت می‌کنند و رسیدگی به وضعیت استخدامی، شرایط کاری و مسائل معیشتی آنان باید مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه بهبود وضعیت کارکنان و ایجاد انگیزه در میان آنان، در کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان تأثیر مستقیم دارد.

وی با بیان اینکه بخش مهمی از رضایتمندی مردم به نحوه برخورد کارکنان دستگاه‌های خدمات‌رسان مربوط می‌شود، افزود: حتی در مواردی که امکان انجام درخواست شهروند وجود ندارد، پاسخگویی مناسب، برخورد محترمانه و توضیح روشن درباره محدودیت‌ها می‌تواند از نارضایتی مردم بکاهد.

یوسفی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بهبود وضعیت کارکنان شهرداری‌ها بیان کرد: در راستای تقویت انگیزه نیروی انسانی، فوق‌العاده جذب بازار کار برای حدود دو هزار نفر از کارکنان شهرداری‌ها افزایش یافته و میزان آن از ۳۰ به ۵۰ درصد رسیده است.

وی در ادامه به وضعیت تجهیزات و ماشین‌آلات شهرداری املش اشاره کرد و گفت: طی حدود ۱۸ تا ۱۹ ماه گذشته، نزدیک به شش دستگاه خودرو برای شهرداری املش تأمین شده است. همچنین تأمین خودروهای موردنیاز برای حمل متوفیان نیز در برنامه‌های مربوط به تأمین تجهیزات شهرداری‌ها قرار گرفته است.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری گیلان با اشاره به اعتبارات شهرداری املش بیان کرد: بودجه شهرداری املش در سال گذشته حدود ۱۶۰ میلیارد تومان بوده که نزدیک به ۵۱ میلیارد تومان نیز از محل منابع حمایتی به آن اختصاص یافته است. بودجه امسال شهرداری نیز حدود ۱۸۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده و تاکنون حدود ۴۱ میلیارد تومان اعتبار حمایتی در اختیار این مجموعه قرار گرفته است.

یوسفی با اشاره به عملکرد شهرداری املش در دوره مدیریت اباذر کارجو، اظهار کرد: میزان تحقق بودجه شهرداری در نیمه نخست سال از ۵۰ درصد فراتر رفته که این موضوع نشان‌دهنده اهمیت پیگیری برنامه‌ها و استفاده مناسب از منابع مالی است.

وی با بیان اینکه حمایت مالی از شهرداری‌ها در سطح استان نیز دنبال می‌شود، افزود: سال گذشته حدود چهار هزار میلیارد تومان از منابع مختلف میان شهرداری‌های گیلان توزیع شده است؛ این رقم جدا از منابعی است که از محل مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها اختصاص می‌یابد.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری گیلان با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی بلندمدت برای مدیریت شهری املش گفت: شهرداری باید برای پنج سال آینده برنامه‌ای مشخص داشته باشد و در این برنامه، موضوع سرمایه‌گذاری، ایجاد درآمدهای پایدار و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی شهر به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

یوسفی توسعه خدمات الکترونیک را از ضرورت‌های مدیریت شهری دانست و بیان کرد: شهروندان باید بتوانند بخش عمده خدمات شهرداری را بدون مراجعه حضوری دریافت کنند. ثبت درخواست‌های مربوط به صدور پروانه ساختمانی، پیگیری پرونده‌های کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و ماده ۷۷، پرداخت عوارض و انجام سایر امور اداری باید به‌تدریج در بستر الکترونیک فراهم شود.

وی افزود: ایجاد سامانه‌های یکپارچه، استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، تشکیل و تکمیل آرشیو الکترونیکی، به‌روزرسانی نقشه‌های شهری و اتصال اطلاعات مربوط به املاک و صدور پروانه‌ها، می‌تواند به تسریع امور، افزایش شفافیت و کاهش مراجعات حضوری مردم کمک کند.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری گیلان با اشاره به برنامه توسعه خدمات هوشمند در شهرداری‌ها گفت: باید زیرساخت‌های لازم فراهم شود تا در ادامه مسیر، خدمات بیشتری به‌صورت غیرحضوری در اختیار شهروندان قرار گیرد و بخش قابل‌توجهی از فرایندهای اداری از طریق سامانه‌های الکترونیکی انجام شود.

یوسفی همچنین با اشاره به ظرفیت استفاده از فناوری در حمل‌ونقل شهری اظهار کرد: بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند پرداخت کرایه، کیف پول الکترونیکی و نرم‌افزارهای مرتبط می‌تواند به بهبود خدمات حمل‌ونقل عمومی کمک کند و در صورت فراهم بودن زیرساخت‌ها، تجربه‌های اجراشده در شهر رشت قابلیت بررسی و استفاده در دیگر شهرهای استان را نیز دارد.

وی با تأکید بر نقش شهرداری‌ها در توسعه اقتصادی شهرها گفت: مدیریت شهری نباید صرفاً به ارائه خدمات روزمره و اجرای پروژه‌های عمرانی محدود شود، بلکه باید در حوزه اقتصاد شهری، ساماندهی بازار، ایجاد بازارهای عرضه محصولات و کوتاه‌کردن زنجیره تأمین کالا نیز نقش مؤثری ایفا کند.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری گیلان با اشاره به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در استان افزود: بیش از ۴۰۰ فرصت و محدوده مستعد سرمایه‌گذاری در داخل و خارج از محدوده شهرها شناسایی شده است که می‌توان از این ظرفیت‌ها برای اجرای طرح‌های گردشگری، اقتصادی و درآمدزا استفاده کرد و شهرداری املش نیز باید با شناسایی فرصت‌های موجود و فراهم‌کردن زمینه مشارکت سرمایه‌گذاران، برای ایجاد منابع درآمدی پایدار برنامه‌ریزی کند.