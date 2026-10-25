رونمایی از سامانه «چشم هوشمند» برای مقابله با سرقت در بازار طلای فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه «چشم هوشمند» با هدف پیشگیری از سرقت‌های سریالی و کلاهبرداری در بازار طلا و جواهر صبح یکشنبه با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس، رئیس اتاق اصناف استان و جمعی از مسئولان رونمایی شد.

اسماعیل اکبری، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس، در این مراسم با تأکید بر ضرورت توسعه راهکارهای فناورانه برای پیشگیری از جرائم، بر همکاری دستگاه‌های مسئول و فعالان صنف طلا و جواهر برای تکمیل و اجرای این سامانه تأکید کرد.

وی با بیان اینکه مشارکت اصناف در پیشگیری از وقوع جرم می‌تواند امنیت و اطمینان در بازار را افزایش دهد، اظهار کرد: بخشی از ظرفیت فعالیت‌های صنفی باید به اقدامات پیشگیرانه اختصاص یابد تا ضمن پاسخ‌گویی به نیازهای فعالان این حوزه، زمینه کاهش جرائم نیز فراهم شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس با اشاره به اهمیت سرعت عمل در مقابله با سرقت و کلاهبرداری افزود: با توجه به ارزش بالای کالاها در بازار طلا و جواهر، اطلاع‌رسانی سریع به واحدهای صنفی و مراجع مسئول می‌تواند در شناسایی موارد مشکوک و افزایش سرعت واکنش مؤثر باشد.

اکبری ادامه داد: اتصال سامانه به ظرفیت‌های پلیس و ایجاد سازوکار مشخص برای انتقال اطلاعات، مستلزم هماهنگی میان دادستانی، دادگستری و پلیس آگاهی است و باید در چارچوب قوانین و مقررات دنبال شود.

وی همچنین بر ضرورت کاهش هزینه‌های اجرای طرح برای طلافروشان تأکید کرد و گفت: استفاده از تجهیزات موجود، از جمله دوربین‌های نصب‌شده در واحدهای صنفی، می‌تواند هزینه راه‌اندازی سامانه را کاهش دهد و مشارکت اصناف را تسهیل کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس از برگزاری نشست تخصصی در کمیته پیشگیری از وقوع جرم با حضور نمایندگان دادستانی، دادگستری و پلیس آگاهی خبر داد و افزود: در این نشست، ابعاد مختلف طرح، الزامات قانونی و شیوه همکاری دستگاه‌ها برای فراهم‌سازی زمینه اجرای آن بررسی می‌شود.

شناسایی افراد ثبت‌شده و ارسال هشدار به طلافروشان

سعیدرضا چپری‌ها، مدیر و طراح سامانه «چشم هوشمند» با اشاره به قابلیت‌های این سامانه مبتنی بر هوش مصنوعی گفت: این طرح با هدف افزایش امنیت واحدهای صنفی طلا و جواهر و پیشگیری از سرقت‌های سریالی و کلاهبرداری طراحی شده است.

وی افزود: تصاویر افراد ثبت‌شده در پایگاه داده سامانه ذخیره می‌شود و با اتصال دوربین‌های واحدهای صنفی به سیستم، امکان شناسایی این افراد فراهم خواهد شد. در صورت شناسایی فرد هنگام ورود به مغازه، هشدار از طریق اپلیکیشن تلفن همراه طلافروش و تابلوی اعلام نرخ نمایش داده می‌شود.

چپری‌ها با اشاره به امکان استفاده از تجهیزات موجود بیان کرد: در بسیاری از موارد، اجرای طرح با دوربین‌های فعلی مغازه یا یک وب‌کم معمولی امکان‌پذیر است و به تجهیزات پیچیده و پرهزینه نیاز ندارد.

وی با بیان اینکه کلاهبرداری‌های اینترنتی، بدل‌اندازی و سرقت‌های تکرارشونده خسارت‌های قابل‌توجهی به فعالان این صنف وارد کرده است، افزود: استفاده از فناوری‌های هوشمند می‌تواند به افزایش هوشیاری طلافروشان و کاهش احتمال تکرار این جرائم کمک کند.

مدیر و طراح سامانه «چشم هوشمند» همکاری نیروی انتظامی و دسترسی قانونی به اطلاعات معتبر را از الزامات توسعه این طرح دانست و تأکید کرد: استفاده از تصاویر و اطلاعات افراد برای هشدارهای امنیتی باید با رعایت ضوابط قانونی و حقوق اشخاص انجام شود.

چپری‌ها در پایان، اطلاع‌رسانی به‌موقع و افزایش هوشیاری فعالان صنفی را در پیشگیری از تکرار سرقت‌ها مؤثر دانست و بر ضرورت همکاری میان صنف طلا و جواهر و نیروی انتظامی تأکید کرد.