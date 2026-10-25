به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسدبیگی صبح امروز یکشنبه در شورای معاونان اداره‌کل بیمه سلامت لرستان، با تأکید بر ضرورت نگاه همه‌جانبه به حوزه سلامت اظهار کرد: گسترش خدمات بیمه‌ای با هدف تحقق عدالت در سلامت، از رویکردهای مهم بیمه سلامت است و در این مسیر، علاوه بر پوشش هزینه‌های درمان، موضوع پیشگیری و مراقبت‌های سلامت نیز مورد توجه قرار دارد.

وی با اشاره به شعار امسال بیمه سلامت با عنوان «بیمه سلامت در مسیر زندگی است»، افزود: توسعه خدمات بیمه‌ای و فراهم کردن امکان دسترسی اقشار مختلف جامعه به خدمات سلامت، از اولویت‌های این مجموعه به شمار می‌رود.

پیشگیری و اجرای نظام ارجاع در دستور کار بیمه سلامت

مدیرکل بیمه سلامت لرستان با بیان اینکه برنامه‌های این سازمان تنها به تأمین هزینه‌های درمان محدود نمی‌شود، گفت: پیشگیری از بیماری‌های قلبی و عروقی، کنترل فشار خون و ... و توجه به مراقبت‌های سلامت از جمله محورهای مورد توجه در این حوزه است.

اسدبیگی افزود: اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع نیز از سیاست‌های دولت و بیمه سلامت برای ساماندهی خدمات درمانی و ارتقای کیفیت مراقبت‌ها محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت منابع در نظام سلامت تصریح کرد: باید منابع به‌صورت منطقی و هدفمند مصرف شوند و از ارائه و دریافت خدمات غیرضروری جلوگیری شود؛ چراکه استفاده صحیح از منابع، زمینه ارائه خدمات مناسب‌تر و پایدارتر به بیمه‌شدگان را فراهم می‌کند.

شناسایی و حمایت از ۵۲ هزار بیمار خاص و صعب‌العلاج

مدیرکل بیمه سلامت لرستان در ادامه با اشاره به حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج اظهار کرد: لرستان نخستین استان کشور بود که این بیماران را به‌طور کامل شناسایی کرد.

وی افزود: تاکنون ۵۲ هزار نفر در این زمینه شناسایی و نشان‌دار شده‌اند و برای حمایت از این گروه، ۲۵۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

اسدبیگی همچنین با اشاره به خدمات بیمه سلامت در حوزه درمان ناباروری عنوان کرد: تعداد مؤسسات طرف قرارداد بیمه سلامت در استان از ۶۰۰ مؤسسه به یک‌هزار و ۲۰۰ مؤسسه افزایش یافته است و این مراکز به بیمه‌شدگان خدمات ارائه می‌کنند.

ارائه خدمات به هفت میلیون مراجعه‌کننده در یک سال

وی با اشاره به میزان استفاده مردم از خدمات مراکز طرف قرارداد بیمه سلامت در لرستان گفت: طی سال گذشته، هفت میلیون نفر به مؤسسات طرف قرارداد این بیمه در استان مراجعه کردند و خدمات مورد نیاز خود را دریافت کردند.

مدیرکل بیمه سلامت لرستان همچنین با اشاره به سیاست‌های حمایتی برای پوشش بیمه‌ای اقشار مختلف جامعه اظهار کرد: دهک‌های یک تا پنج درآمدی به‌صورت رایگان تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند و برای دهک‌های بالاتر نیز تخفیف‌هایی در نظر گرفته شده است؛ به‌گونه‌ای که هزینه بیمه برای این گروه‌ها نیز پایین است.

اسدبیگی در پایان بر اهمیت گسترش پوشش بیمه‌ای، حمایت از گروه‌های نیازمند و مدیریت هدفمند منابع تأکید کرد؛ رویکردی که با هدف افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت و تحقق عدالت در این حوزه دنبال می‌شود.