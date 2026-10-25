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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۵۹

کشتی فرنگی جهان - قزاقستان؛

چراغ طلا را غلامرضا فرخی روشن کرد؛ نخستین مدال طلای تیم فرنگی ایران

چراغ طلا را غلامرضا فرخی روشن کرد؛ نخستین مدال طلای تیم فرنگی ایران

غلامرضا فرخی کشتی‌گیر وزن ۸۲ کیلوگرم با شکست حریف ترکیه‌ای خود به مدال طلای مسابقات جهانی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان امروز در روز دوم با برگزاری دیدارهای فینال و رده‌بندی در چهار وزن ۵۵، ۶۰، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم پیگیری شد که در وزن ۸۲ کیلوگرم غلامرضا فرخی در مرحله فینال به مصاف ساری‌چیچک از ترکیه رفت و با نتیجه ۵ بر یک پیروز میدان شد و به مدال خوش رنگ طلای رسید.

فرخی پس از استراحت در دور نخست، در مرحله دوم زولتان لوای دارنده مدال نقره جهان از مجارستان را با نتیجه ۶ بر صفر و ضربه فنی شکست داد. وی در ادامه در مقابل میهایل برادو از مولداوی با نتیجه ۹ بر صفر به برتری رسید و راهی نیمه نهایی شد. فرخی در این مرحله مقابل گادژیف از روسیه با نتیجه ۳ بر ۳ به پیروزی رسید.

غلامرضا فرخی پس از کسب مدال نقره وزن ۸۷ کیلوگرم در مسابقات قهرمانی آسیا و ناکامی در بازی‌های آسیایی ناگویا، در مسابقات جهانی بار دیگر توانایی‌های خود را نشان داد و با کسب مدال طلای وزن ۸۲ کیلوگرم، ناکامی‌های ماه‌های اخیر را جبران کرد و برای دومین سال متوالی بر سکوی نخست جهان ایستاد.

کد مطلب 6989157
سیده فرزانه شریفی

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