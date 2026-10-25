چراغ طلا را غلامرضا فرخی روشن کرد؛ نخستین مدال طلای تیم فرنگی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان امروز در روز دوم با برگزاری دیدارهای فینال و رده‌بندی در چهار وزن ۵۵، ۶۰، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم پیگیری شد که در وزن ۸۲ کیلوگرم غلامرضا فرخی در مرحله فینال به مصاف ساری‌چیچک از ترکیه رفت و با نتیجه ۵ بر یک پیروز میدان شد و به مدال خوش رنگ طلای رسید.

فرخی پس از استراحت در دور نخست، در مرحله دوم زولتان لوای دارنده مدال نقره جهان از مجارستان را با نتیجه ۶ بر صفر و ضربه فنی شکست داد. وی در ادامه در مقابل میهایل برادو از مولداوی با نتیجه ۹ بر صفر به برتری رسید و راهی نیمه نهایی شد. فرخی در این مرحله مقابل گادژیف از روسیه با نتیجه ۳ بر ۳ به پیروزی رسید.

غلامرضا فرخی پس از کسب مدال نقره وزن ۸۷ کیلوگرم در مسابقات قهرمانی آسیا و ناکامی در بازی‌های آسیایی ناگویا، در مسابقات جهانی بار دیگر توانایی‌های خود را نشان داد و با کسب مدال طلای وزن ۸۲ کیلوگرم، ناکامی‌های ماه‌های اخیر را جبران کرد و برای دومین سال متوالی بر سکوی نخست جهان ایستاد.