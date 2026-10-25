به گزارش خبرنگار مهر، فاضل رضوان‌نیا ظهر یکشنبه در آیین تودیع و معارفه شهردار املش، با اشاره به ضرورت همکاری و تعامل میان شورا و شهرداری، گفت: مدیریت شهری تنها یک مسئولیت اداری نیست، بلکه مسئولیتی اجتماعی در قبال مردم و آینده شهر است.

وی ضمن تبریک آغاز مسئولیت ابوذر کارجو به‌عنوان شهردار جدید املش، اظهار کرد: به نمایندگی از اعضای شورای اسلامی شهر و مردم املش، آغاز این مسئولیت را تبریک می‌گویم و برای ایشان در مسیر خدمت‌رسانی آرزوی موفقیت دارم.

رئیس شورای اسلامی شهر املش با اشاره به نقش شورا در تصمیم‌گیری برای آینده شهر افزود: اعضای شورا با توجه به نیازهای شهر و دغدغه توسعه زیرساخت‌ها، تلاش می‌کنند بهترین تصمیم‌ها را برای پیشرفت املش اتخاذ کنند؛ اما تحقق این تصمیم‌ها مستلزم همکاری، همدلی و برخورداری از مجموعه‌ای توانمند و پرتلاش در شهرداری است.

رضوان‌نیا با تأکید بر ضرورت ایجاد فضای تعاملی میان شورا و شهرداری بیان کرد: هدف ما در این دوره، شکل‌گیری تعاملی سازنده، شفاف و مبتنی بر احترام متقابل است و اعتقاد داریم با فعالیت در قالب یک تیم هماهنگ می‌توانیم بر چالش‌های شهری غلبه کنیم و زمینه تحولات عمرانی، رفاهی و توسعه‌ای را فراهم آوریم.

وی با ابراز امیدواری گفت: با همکاری مجموعه مدیریت شهری و همراهی اعضای شورا، شاهد تحولات مثبت و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به شهروندان املشی خواهیم بود.

برای ساختن آینده‌ای روشن در کنار مردم هستم

همچنین ابوذر کارجو، شهردار جدید املش، با اشاره به مسئولیت خود در قبال مردم املش، گفت: اعتماد به من برای خدمت به شهری که دوستش داریم، فرصتی ارزشمند است و امیدوارم با همراهی همکاران و مدیران اثرگذار شهر، بتوانم گام‌های مؤثری برای پیشرفت املش بردارم.

وی با قدردانی از اعتماد اعضای شورای اسلامی شهر اظهار کرد: این مسئولیت را فرصتی برای همکاری و همدلی می‌دانم تا در کنار یکدیگر بتوانیم شرایط بهتری برای مردم فراهم کنیم و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، اتفاقات خوبی را برای آینده شهر رقم بزنیم.

شهردار جدید املش با اشاره به تلاش مدیران گذشته این شهر افزود: از زحمات دکتر سلیمانی، شهردار پیشین املش، و دیگر مدیرانی که در دوره‌های مختلف برای پیشرفت این شهر تلاش کرده‌اند، قدردانی می‌کنم.

کارجو با بیان اینکه املش حاصل سال‌ها تلاش و خدمت مدیران گذشته است، گفت: از زمان تأسیس شهرداری املش در سال ۱۳۳۳ تاکنون، مدیران مختلف برای این شهر و مردم آن تلاش کرده‌اند و بخشی از خدمات آنان همچنان در خاطره شهروندان باقی مانده است.

وی ادامه داد: امیدوارم بتوانم با بهره‌گیری از ظرفیت همکاران شهرداری، اعضای شورا و همراهی مردم، در هر جایگاهی که مسئولیت آن به من سپرده شده است، گام‌هایی هرچند کوچک اما مؤثر برای آبادانی شهر بردارم.