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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۴۶

ظرفیت‌های نخبگان یزد باید در عرصه‌های علمی و اجرایی به کار گرفته شود

ظرفیت‌های نخبگان یزد باید در عرصه‌های علمی و اجرایی به کار گرفته شود

یزد- استاندار یزد با تأکید بر جایگاه منابع انسانی استان، فعالیت‌های دانش‌بنیان را از اولویت‌های برنامه‌های استان دانست و بر ضرورت فراهم‌سازی بستر حضور مؤثر نخبگان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، محمدرضا بابایی در دیدار با سرپرست جدید بنیاد نخبگان استان، با اشاره به ظرفیت‌های برجسته منابع انسانی یزد اظهار کرد: ظهور و بروز نخبگان و بهره‌گیری از توانمندی‌های آنان، مستلزم عملکرد صحیح و اثربخش بنیاد نخبگان است.

وی با بیان اینکه افراد از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های متفاوتی برخوردارند، افزود: انسان‌ها با قابلیت‌ها و کارکردهای مختلف مکمل یکدیگر هستند و این تفاوت‌ها در کنار هم مسیر حرکت جامعه را شکل می‌دهد.

استاندار یزد فعالیت‌های دانش‌بنیان را از اولویت‌های برنامه‌های استان برشمرد و تصریح کرد: رویکرد تبدیل یزد به منطقه آزاد علم و فناوری کشور نیز بر پایه ظرفیت‌های نخبگانی و دانشگاهی استان بنا شده است.

بابایی ادامه داد: نخبگان باید با همدلی و تعامل، در تحقق رویکردهای مرتبط با ایجاد شهرک فناوری و تحقیقاتی «یزدانش» و همچنین تبدیل یزد به پایلوت هوش مصنوعی نقش پررنگ‌تری ایفا کنند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت فراهم‌سازی زمینه حضور مؤثر نخبگان در عرصه‌های علمی، فکری و اجرایی استان خاطرنشان کرد: عملکرد نخبگان باید به‌گونه‌ای باشد که در صدر امور استان قرار گیرند و از توانمندی‌های آنان در مسیر توسعه یزد استفاده شود.

کد مطلب 6989159

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