به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، محمدرضا بابایی در دیدار با سرپرست جدید بنیاد نخبگان استان، با اشاره به ظرفیت‌های برجسته منابع انسانی یزد اظهار کرد: ظهور و بروز نخبگان و بهره‌گیری از توانمندی‌های آنان، مستلزم عملکرد صحیح و اثربخش بنیاد نخبگان است.

وی با بیان اینکه افراد از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های متفاوتی برخوردارند، افزود: انسان‌ها با قابلیت‌ها و کارکردهای مختلف مکمل یکدیگر هستند و این تفاوت‌ها در کنار هم مسیر حرکت جامعه را شکل می‌دهد.

استاندار یزد فعالیت‌های دانش‌بنیان را از اولویت‌های برنامه‌های استان برشمرد و تصریح کرد: رویکرد تبدیل یزد به منطقه آزاد علم و فناوری کشور نیز بر پایه ظرفیت‌های نخبگانی و دانشگاهی استان بنا شده است.

بابایی ادامه داد: نخبگان باید با همدلی و تعامل، در تحقق رویکردهای مرتبط با ایجاد شهرک فناوری و تحقیقاتی «یزدانش» و همچنین تبدیل یزد به پایلوت هوش مصنوعی نقش پررنگ‌تری ایفا کنند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت فراهم‌سازی زمینه حضور مؤثر نخبگان در عرصه‌های علمی، فکری و اجرایی استان خاطرنشان کرد: عملکرد نخبگان باید به‌گونه‌ای باشد که در صدر امور استان قرار گیرند و از توانمندی‌های آنان در مسیر توسعه یزد استفاده شود.