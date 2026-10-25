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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۷

آغاز بارش باران در همدان از پایان هفته جاری

آغاز بارش باران در همدان از پایان هفته جاری

همدان-کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان از تداوم پایداری و ثبات نسبی دمای هوا تا اواخر هفته جاری خبر داد و گفت: از پنجشنبه شب سامانه بارشی جدیدی وارد استان می‌شود.

روح‌الله زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین خروجی نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی اظهار کرد: تا اواخر هفته جاری آسمان استان عمدتاا صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات به ویژه بعد از ظهرها افزایش ابر و وزش باد معمول پیش‌بینی می‌شود.

وی درباره نوسانات دمایی در سطح استان افزود: از نظر دمایی تغییرات محسوسی در پیش نیست و تا پایان هفته شاهد ثبات نسبی دما در نقاط مختلف استان خواهیم بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان با اشاره به داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی در ۲۴ ساعت گذشته بیان کرد: در روز گذشته اسدآباد با بیشینه دمای ۲۴ درجه سانتی‌گراد گرمترین نقطه استان بود و صبح امروز نیز شهرستان بهار با کمینه دمای ۲ درجه سانتی‌گراد به عنوان خنک‌ترین نقطه به ثبت رسید.

زاهدی ادامه داد: دمای هوای همدان نیز در ۲۴ ساعت گذشته در گرم‌ترین ساعات به ۲۲ درجه و در خنک‌ترین ساعات به ۳ درجه سانتی‌گراد رسید.

وی در پایان با اشاره به تغییر شرایط جوی در روزهای پایانی هفته خاطرنشان کرد: از اواخر هفته سامانه بارشی جو استان را تحت تاثیر قرار خواهد داد و در ساعاتی از پنجشنبه شب و روز جمعه شاهد بارش باران در اکثر نقاط استان همدان خواهیم بود.

کد مطلب 6989163

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