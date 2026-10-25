حرم مطهر امام رضا(ع) سیاه پوش سوگ ام ابیها است

به گزارش خبرگزاری مهر، هم‌زمان با ایام فاطمیه با ورود به این آستان ملکوتی، نخستین چیزی که نگاه هر زائر و مجاوری را به خود می‌گیرد، تغییر رنگ پرچم گنبد منور است. پرچم سیاهی که پیام‌آور حزن و ماتم این ایام است، حالا در آسمان مشهدالرضا (ع) به اهتزاز درآمده و صحن و سرای حرم را یکپارچه غرق در ماتم کرده است. خادمان حرم لباس عزا به تن کرده‌اند و در گوشه‌گوشه صحن‌ها، در سوگ این مصیبت جانکاه، صدای روضه، شنیده می‌شود.

اگر این روزها از ورودی صحن انقلاب اسلامی یا آزادی وارد حرم شوید، دو کتیبه بزرگ متراژ و چشم‌نواز بر پیشانی ایوان طلای صحن آزادی را خواهید دید، کتیبه‌ای که با عبارت گویای «ای نهضت بیداری یا فاطمه الزهرا (س)» نصب شده است؛ جمله‌ای که در نگاه اول، پیام رسالت و روشنگری صدیقه طاهره (س) را به یاد دل‌ها می‌آورد. در سوی دیگر، در صحن انقلاب اسلامی، ایوان طلای باشکوه حرم میزبان کتیبه‌ای با مضمون «سند محکم اثبات ولایت زهراست» نصب شده است، کتیبه‌ای که هر بیننده‌ای را به تأمل در ابعاد عمیق خطبه فدکیه و دفاع جانانه حضرت زهرا (س) از ولایت، وامی‌دارد.

اینجا در میان انبوه زائرانی که دل‌شکسته و با چشمانی بارانی به زیارت آمده‌اند، این کتیبه‌ها و پرچم‌های سیاه، زبان گویای دلتنگی مردمی است که خود را به پناهگاه امام رئوف رسانده‌اند تا در کنار فرزند، در عزای مادر، بگریند.