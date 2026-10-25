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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۵۷

فرماندار سنندج: توزیع سوخت باید به کاهش صف جایگاه‌ها منجر شود

فرماندار سنندج: توزیع سوخت باید به کاهش صف جایگاه‌ها منجر شود

سنندج- فرماندار سنندج گفت: ساماندهی توزیع سوخت، تأمین نیاز ناوگان حمل‌ونقل و بخش کشاورزی و کاهش زمان انتظار شهروندان در جایگاه‌ها باید با هماهنگی دستگاه‌های مسئول دنبال شود.

به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی پیش از ظهر یکشنبه در نشست کمیته سوخت شهرستان سنندج، بر ضرورت مدیریت هدفمند توزیع فرآورده‌های نفتی و تأمین سوخت مورد نیاز بخش‌های مختلف تأکید کرد و خواستار همکاری دستگاه‌های اجرایی با شرکت پخش فرآورده‌های نفتی برای بهبود خدمات‌رسانی شد.

وی با اشاره به ضرورت جلوگیری از شکل‌گیری صف‌های طولانی در جایگاه‌ها اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای توزیع مناسب سوخت و کاهش مدت انتظار مردم با همکاری مجموعه‌های مسئول در دستور کار قرار دارد.

فرماندار سنندج افزود: برای مسافرانی که به جایگاه‌های سوخت استان کردستان مراجعه می‌کنند، در نخستین سوخت‌گیری سهمیه ۵۰ لیتری با نرخ سوم فعال می‌شود.

تأمین سوخت ناوگان عمومی و سرویس مدارس

سجادی با تأکید بر ضرورت تأمین سوخت ناوگان حمل‌ونقل عمومی و خدماتی بیان کرد: تکمیل بانک اطلاعاتی سرویس مدارس و ناوگان باری با ظرفیت حمل ۴۰ تن ضروری است تا تخصیص سوخت این بخش‌ها متناسب با نیاز واقعی و بر اساس برنامه‌ریزی انجام شود.

وی حمایت از سرویس‌های مدارس و پیش‌بینی سوخت مورد نیاز آن‌ها را از اولویت‌های مدیریت سوخت شهرستان دانست.

فرماندار سنندج با اشاره به وابستگی بخشی از معیشت مردم به فعالیت‌های کشاورزی و باغداری گفت: وضعیت تأمین سوخت خانه‌باغ‌ها، واحدهای باغداری و فعالیت‌های کشاورزی روستاها و حاشیه شهر باید ساماندهی شود و راهکارهای لازم برای پاسخ‌گویی به نیاز این بخش‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

پایش سوخت نانوایی‌ها و آمادگی برای شرایط احتمالی

سجادی همچنین بر رصد سوخت جایگزین نانوایی‌ها و برنامه‌ریزی برای تأمین سوخت روستاها و واحدهای تولیدی تأکید کرد و خواستار اطلاع‌رسانی مناسب درباره ظرفیت‌های موجود و ترویج مصرف بهینه سوخت شد.

وی با اشاره به وضعیت شبکه گاز شهرستان خاطرنشان کرد: تاکنون افت فشاری در شبکه گاز گزارش نشده است و دستگاه‌های مرتبط باید ضمن حفظ پایداری تأمین انرژی، نیازهای سوختی بخش‌های مختلف را به‌صورت مستمر رصد کنند.

کد مطلب 6989166

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