به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی پیش از ظهر یکشنبه در نشست کمیته سوخت شهرستان سنندج، بر ضرورت مدیریت هدفمند توزیع فرآورده‌های نفتی و تأمین سوخت مورد نیاز بخش‌های مختلف تأکید کرد و خواستار همکاری دستگاه‌های اجرایی با شرکت پخش فرآورده‌های نفتی برای بهبود خدمات‌رسانی شد.

وی با اشاره به ضرورت جلوگیری از شکل‌گیری صف‌های طولانی در جایگاه‌ها اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای توزیع مناسب سوخت و کاهش مدت انتظار مردم با همکاری مجموعه‌های مسئول در دستور کار قرار دارد.

فرماندار سنندج افزود: برای مسافرانی که به جایگاه‌های سوخت استان کردستان مراجعه می‌کنند، در نخستین سوخت‌گیری سهمیه ۵۰ لیتری با نرخ سوم فعال می‌شود.

تأمین سوخت ناوگان عمومی و سرویس مدارس

سجادی با تأکید بر ضرورت تأمین سوخت ناوگان حمل‌ونقل عمومی و خدماتی بیان کرد: تکمیل بانک اطلاعاتی سرویس مدارس و ناوگان باری با ظرفیت حمل ۴۰ تن ضروری است تا تخصیص سوخت این بخش‌ها متناسب با نیاز واقعی و بر اساس برنامه‌ریزی انجام شود.

وی حمایت از سرویس‌های مدارس و پیش‌بینی سوخت مورد نیاز آن‌ها را از اولویت‌های مدیریت سوخت شهرستان دانست.

فرماندار سنندج با اشاره به وابستگی بخشی از معیشت مردم به فعالیت‌های کشاورزی و باغداری گفت: وضعیت تأمین سوخت خانه‌باغ‌ها، واحدهای باغداری و فعالیت‌های کشاورزی روستاها و حاشیه شهر باید ساماندهی شود و راهکارهای لازم برای پاسخ‌گویی به نیاز این بخش‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

پایش سوخت نانوایی‌ها و آمادگی برای شرایط احتمالی

سجادی همچنین بر رصد سوخت جایگزین نانوایی‌ها و برنامه‌ریزی برای تأمین سوخت روستاها و واحدهای تولیدی تأکید کرد و خواستار اطلاع‌رسانی مناسب درباره ظرفیت‌های موجود و ترویج مصرف بهینه سوخت شد.

وی با اشاره به وضعیت شبکه گاز شهرستان خاطرنشان کرد: تاکنون افت فشاری در شبکه گاز گزارش نشده است و دستگاه‌های مرتبط باید ضمن حفظ پایداری تأمین انرژی، نیازهای سوختی بخش‌های مختلف را به‌صورت مستمر رصد کنند.