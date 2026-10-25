رشد ۸۱ درصدی ترانزیت کالا از خراسان جنوبی در هفت ماه امسال

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر مزیدی، صبح یکشنبه در تشریح وضعیت حمل‌ونقل استان اظهار کرد: در هفت ماه امسال، چهار میلیون و ۶۱۹ هزار و ۳۱۱ تن کالا در استان جابه‌جا شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های حمل‌ونقل باری استان افزود: خراسان جنوبی دارای ۱۳۱ شرکت فعال حمل‌ونقل کالا، ۶ هزار و ۸۹۵ دستگاه ناوگان باری، یک‌هزار و ۵۱۷ دستگاه وانت‌بار و ۱۰ هزار و ۹۲۱ راننده باری است. همچنین سه پایانه عمومی بار در استان فعالیت می‌کنند.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی بیان کرد: سیمان، آهن اسفنجی، زغال‌سنگ و کنسانتره سنگ‌آهن از مهم‌ترین کالاهای جابه‌جاشده در استان هستند و مشهد، اصفهان، کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و تهران از مقاصد عمده حمل کالا به شمار می‌روند.

رشد قابل توجه ترانزیت کالا از استان

مزیدی با اشاره به عملکرد حمل‌ونقل بین‌المللی استان در هفت ماه امسال گفت: در بخش صادرات، ۱۳ هزار و ۱۱۴ سفر انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۲ درصد افزایش داشته است. تناژ کالاهای صادراتی جابه‌جاشده نیز به ۶۱۲ هزار و ۲۲۷ تن رسیده که رشد ۴۴ درصدی را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: در بخش ترانزیت نیز ۵۳۸ هزار و ۲۳۴ سفر انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۱.۵ درصد افزایش داشته است. تناژ کالاهای ترانزیتی جابه‌جاشده نیز به ۹۲۹ هزار و ۳۱۴ تن رسیده که بیانگر رشد ۸۲.۳ درصدی است.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی، روغن، لوازم یدکی، شکر، داروهای گیاهی، آرد، سویا، مواد بهداشتی و سوخت را از جمله کالاهای ترانزیتی برشمرد و گفت: این کالاها از مسیرها و مبادی مختلفی از جمله بندرعباس، مرزهای شمال‌غرب کشور و مرزهای شرقی وارد چرخه حمل‌ونقل می‌شوند.

به گفته وی، سیمان، کاشی و سرامیک و محصولات کشاورزی از مهم‌ترین کالاهای صادراتی جابه‌جاشده در استان هستند.

جابه‌جایی بیش از یک میلیون مسافر با ناوگان عمومی

مزیدی در تشریح وضعیت حمل‌ونقل مسافری استان اظهار کرد: در حال حاضر ۵۰ شرکت و شعبه مسافربری در استان فعالیت می‌کنند و ناوگان مسافری شامل ۳۱۶ دستگاه اتوبوس، ۲۱۱ دستگاه مینی‌بوس و ۳۳۶ دستگاه سواری کرایه است.

وی با بیان اینکه مجموع ناوگان مسافری استان ۸۶۳ دستگاه است، افزود: میانگین عمر ناوگان اتوبوسی استان ۱۷ سال است که با میانگین کشوری مطابقت دارد.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۱۰ هزار و ۵۸۲ سفر مسافری انجام شده که پنج درصد رشد داشته است. در این مدت، یک میلیون و ۱۲۶ هزار و ۲۵۰ مسافر با ناوگان عمومی جابه‌جا شده‌اند.

وی تعداد رانندگان فعال در بخش مسافری را یک‌هزار و ۳۳۸ نفر اعلام کرد و افزود: در استان شش پایانه عمومی و ۱۰ پایانه خصوصی مسافربری فعالیت دارند.

آموزش بیش از ۲ هزار دانش‌آموز در حوزه ایمنی ترافیک

مزیدی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه ایمنی و فرهنگ‌سازی ترافیکی اظهار کرد: در هفت ماه امسال، ۱۰۱ دوره آموزشی با مشارکت ۲ هزار و ۴۰۰ نفر برگزار شده است.

وی آموزش دانش‌آموزان مدارس حاشیه راه‌ها و کاربران آسیب‌پذیر ترافیک را از محورهای این برنامه‌ها دانست و گفت: در راستای ارتقای فرهنگ ترافیک، ۷ هزار و ۵۰۰ جلد کتابچه آموزشی نیز میان گروه‌های هدف، از جمله دانش‌آموزان و موتورسواران، توزیع شده است.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات نظارتی در حوزه ناوگان افزود: در این مدت، ۳ هزار و ۳۵۳ دستگاه ناوگان مورد بازدید و کنترل قرار گرفته و برخوردهای لازم با موارد تخلف انجام شده است.

وی ادامه داد: استان دارای چهار مرکز معاینه فنی است و از ابتدای سال تاکنون ۲۸ مورد بازدید از این مراکز با همکاری دستگاه‌های مرتبط انجام شده است. همچنین ۱۵ هزار و ۵۱۸ معاینه فنی صادر شده که میانگین آن روزانه حدود ۲۱ مورد اعلام شده است.

مزیدی اضافه کرد: در بخش کنترل اضافه‌بار، ۶ هزار و ۳۹۴ مورد اضافه‌تناژ ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۳ درصد افزایش داشته است. همچنین ۷۷۳ مجوز عبور ترافیکی صادر شده است.

پیگیری تأمین لاستیک و سوخت رانندگان

وی درباره مطالبات فعالان حوزه حمل‌ونقل استان نیز گفت: در جلسات کارشناسی با انجمن‌های صنفی، مشکلات رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل، به‌ویژه در زمینه تأمین لاستیک و سوخت، بررسی شده است.

مزیدی افزود: برای تأمین لاستیک، مذاکراتی با انجمن‌های صنفی و دستگاه‌های مرتبط انجام شده و با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، ارتباطاتی با طرف‌های تجاری افغانستان برقرار شده است تا امکان واردات لاستیک از این کشور فراهم شود.

وی با اشاره به پیگیری مسائل مربوط به سوخت رانندگان گفت: جلساتی با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برگزار شده و پیگیری‌های لازم برای رسیدگی به مشکلات این بخش ادامه دارد.

فعالیت خطوط مسافربری تابع میزان تقاضاست

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی درباره نبود سرویس ثابت در برخی شهرهای استان اظهار کرد: ارائه خدمات مسافربری در بخش جاده‌ای بر عهده شرکت‌های خصوصی است و فعالیت خطوط به میزان تقاضای سفر و توجیه اقتصادی آن بستگی دارد.

وی افزود: در مناطقی که درخواست برای برقراری سرویس وجود دارد، موضوع از طریق شرکت‌های مسافربری، انجمن‌های صنفی، ادارات راهداری و فرمانداری‌ها پیگیری می‌شود؛ با این حال، در صورت استقبال کم مسافران، ادامه فعالیت خط ممکن است برای شرکت‌ها زیان‌ده باشد.

مزیدی با اشاره به تجربه برقراری سرویس در شهرستان بشرویه گفت: در مقطعی، با وجود درخواست برای برقراری سرویس اتوبوس، تعداد مسافران در برخی سفرها به سه تا چهار نفر می‌رسید و ادامه فعالیت از نظر اقتصادی برای شرکت حمل‌ونقل صرفه نداشت.

وی خواستار استفاده بیشتر مردم از ناوگان عمومی شد و تأکید کرد: حمایت از حمل‌ونقل عمومی و افزایش استقبال شهروندان می‌تواند به پایداری خطوط موجود و فراهم شدن زمینه راه‌اندازی سرویس در شهرهای فاقد خدمات منظم کمک کند.