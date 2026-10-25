یوسف زارعی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به هشدار هواشناسی شماره ۸۱ و اعلام آماده‌باش کامل نیروهای امدادی در پی بارش شدید باران و آبگرفتگی منازل روستایی شهرستان بیله‌سوار اظهار کرد: بلافاصله پس از دریافت گزارش اولیه، ساعت ۵۰ دقیقه بامداد دیشب، با توجه به وقوع سیل و آبگرفتگی در روستاهای اودلو، گوگ تپه و تعدادی دیگر از روستاهای شهرستان بیله‌سوار، تیم‌های امدادی متشکل از سه تیم با ۱۴ نفر از عوامل امدادی با تجهیزات کامل برای امدادرسانی به آسیب‌دیدگان به مناطق حادثه‌دیده اعزام شدند.

جانشین امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان اردبیل گفت: در حال حاضر نیز پنج تیم امدادی امروز صبح به مناطق اعزام شده‌اند و گزارش کامل حادثه پس از پایان عملیات به اطلاع مردم عزیز خواهد رسید.